Første straffetiltale mot Trump Organization: – Dette er bare begynnelsen

Statsadvokaten i Manhattan, Cyrus Vance, har tatt ut en straffetiltale mot Donald Trumps familiebedrift Trump Organization. Torsdag overga finansdirektør Allen H. Weisselberg seg til myndighetene, og han må sammen med bedriften møte i retten senere på dagen, skriver Associated Press, Washington Post og New York Times.

Weisselberg har vært ansatt i Trumps familiebedrift i flere tiår, og anses som en viktig og nær støttespiller av den tidligere presidenten. Det er foreløpig ingenting som tyder på at Trump selv blir tiltalt torsdag, men dette kan endre seg.

– Trump blir ikke tiltalt nå, men det er viktig å se på dette som en sak under utvikling, sier TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen.

Han peker på at tiltalen mot Trump Organization og Weisselberg er den første siden USAs høyesterett lot statsadvokaten få innsyn i Trumps selvangivelse. Nå mener USA-kommentatoren at tiltalene kan komme på løpende bånd.

Allen Weisselberg har jobbet for Trump i flere tiår, og anses som en av eks-presidentens mest betrodde menn. Foto: Carlo Allegri/REUTERS

Lojal medarbeider

Statsavokaten har etterforsket Trumps familiebedrift i to år. Han mener at flere av topplederne i Trump Organization over lang tid har mottatt en rekke frynsegoder, som fri bruk av leiligheter, biler og betaling av skolepenger. Dette er ikke ulovlig i seg selv, men frynsegodene er ofte skattepliktige. Statsadvokaten mener at toppledere som finansdirektør Weisselberg har unnlatt å betale skatt.

Tiltalen mot Weisselberg anses som et stort gjennombrudd i saken, siden statsadvokaten håper de kan få den langvarige Trump-støttespilleren til å samarbeide i etterforskningen.

Trumps advokat og selverklærte fikser, Michael Cohen, var blant dem som snudde seg mot presidenten etter en avtale med påtalemyndighetene. Foto: Jim Watson/AFP

– De ønsker å få ham til å snakke. Weisselberg har vært en lojal medarbeider gjennom nesten 50 år, så i utgangspunktet virker det ikke som han vil snu seg mot Trump. Men selv Trumps tidligere advokat Michael Cohen snudde, og han var lenge ansett som minst like lojal, forteller Bergesen.

Kan skade valg-planer

Da Trump besøkte grensemuren mot Mexico onsdag kveld, ignorerte han alle spørsmål om saken. Tidligere i uken stemplet han statsadvokaten som «frekk, fæl og fullstendig partisk». Under velgermøter i Ohio og Nord-Carolina anklaget eks-presidenten etterforskningen for å være politisk motivert.

– Sånn det står nå, er dette bare fint for Trump og budskapet hans. Denne tiltalen bare understreker at myndighetene er ute etter å ta ham og er en del av heksejakten. Det passer hans retorikk helt perfekt, sier Bergesen.

Donald Trump er tilbake med sine populære valgkampmøter, og flørter med tanken på å stille til valg i 2024. Da passer det dårlig at bedriften blir tiltalt for skatteunndragelse. Foto: Shannon Stapleton/REUTERS

Selv om Trump ikke er tiltalt enda, mener Bergesen at saken mot Weissenberg kan få ballen til å rulle. Å måtte bruke tid og penger på å forsvare sin egen familiebedrift i retten, vil også være en uønsket forstyrrelse for Trump og hans ambisjoner om å stille til president i 2024.

– Det vil være veldig ødeleggende. Retorisk sett kan han bruke det som en del av heksejakten sin og si at det er politisk motivert. Men akkurat som med dommerne i høyesterett, er også statsadvokater politisk utnevnt i USA, og det er sånn systemet fungerer. Dette vil ta veldig mye oppmerksomhet bort fra 2024, mener Bergesen.

Som Al Capone

I tillegg til å være under lupen til etterforskerne, har Trump også svært mye gjeld. Bergesen mener tiltalen også kan få store økonomiske konsekvenser for eks-presidenten.

– Dette er bare begynnelsen. Trump skylder veldig mye penger, og dersom kreditorene bestemmer seg for å kreve inn lånene vil Trump Organization gå konkurs. Jo mer kredibilitet han mister, jo mer sannsynlig er det at kreditorene krever inn pengene. Å bli dømt for skatteunndragelse vil helt klart være skadelig for kredibiliteten.

Allen Weisselberg sammen med Donald Trump og Donald Trump Jr. i 2017. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Trump Organization etterforskes også for å ha løyet om verdien på eiendommene sine, for å oppnå gunstige skattefordeler. Statsadvokaten gransker også om bedriften betalte hysj-penger til kvinner som hevdet å ha hatt et forhold med Trump.

– De tok Al Capone på en skattesak, kanskje det er slik de tar Trump også. De har lenge prøvd å ta ham politisk, men det har foreløpig ikke fungert, sier Bergesen.

– Kommer aldri til å få fred

Finansdirektørens eks-kone, Jennifer Weisselberg, har samarbeidet med etterforskerne i saken. Slik har statsadvokaten blant annet fått tilgang på selvangivelser og interne dokumenter fra Trump Organization.

– De er som Batman og Robin, sier hun om forholdet mellom Trump og eks-mannen.

Dersom Weisselberg skulle gjøre som eks-kona og samarbeide med etterforskerne, vil dette potensielt åpne opp for et skred av saker mot republikaneren.

– Dette vil bare fortsette, i hvert fall så lenge han velger å ikke offentliggjøre selvangivelsen sin. Jeg tror han på sine siste dager aldri kommer til å få fred fra det amerikanske rettsvesenet, avslutter Bergesen.