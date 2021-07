For 11 år siden begynte Volvo på mange måter på nytt som bilprodusent. Da ble de solgt fra Ford til kinesiske Geely. Volvo satte i gang med å utvikle helt nye modeller på egenhånd. Først ut var den store SUV-en XC90, senere har de fylt på med en rekke modeller i flere klasser.

Historien gjentar seg på mange måter nå. For Volvo er i gang med en ny og stor omveltning: Nemlig mot å bli produsent av kun elektriske biler, innen ni år.

Denne uken har Volvo avslørt mange av planene sine. De har også vist frem konseptbilen Volvo Concept Recharge. Den skal være en veiviser for neste generasjon helelektriske Volvoer.

I tråd med selskapets skandinaviske designarv står mantraet «less, but better» sentralt i Volvo Concept Recharge.

Andre generasjon XC90 var starten på en ny æra for Volvo. De lyktes svært godt med denne, og de øvrige nye modellene.

Nå kommer flate gulv

For eksempel har designerne, ved å fjerne forbrenningsmotoren, kunnet øke den innvendige plassen, samtidig som de har forbedret aerodynamikken.

De første elbilene fra Volvo har samme gulv som selskapets bensindrevne biler. Dette fordi modellene skal kunne produseres med både batteri og forbrenningsmotor. Den neste generasjonen av helelektriske biler kommer til å ha flate gulv, slik vi nå ser i Concept Recharge.

Ved å ta ut den tradisjonelle motoren og erstatte den med et batteri under gulvet, har designerne gitt bilen større hjul og utvidet avstanden mellom dem. Resultatet er kortere overheng og mye bedre plass i kupeen, blant annet et stort oppbevaringsområde mellom forsetene.

Flatt gulv gir interiørdesignerne mye spillerom. Det er naturligvis også bra for den innvendige plassen.

Nytt designspråk

I Concept Recharge har dette gjort det mulig for designerne å reposisjonere setene, optimalisere takprofilen og senke panseret, samtidig som man beholder samme sittehøyde som i SUV-ene XC40, XC60 og XC90.

Konseptbilen introduserer også det Volvo kaller et nytt designspråk. Alle unødvendige elementer er fjernet. Det som gjenstår, har fått en presis og sømløs utførelse.

Den tradisjonelle grillen er erstattet med en skjoldaktig struktur, støttet av en ny tolkning av Volvos «Tors hammer-design» på hovedlyktene. Disse har nå en ren grafisk utforming, muliggjort av den nyeste HD-teknologien. De åpner seg i mørket for å avdekke hovedlyktenhetene.

De minimalistiske linjene preger også fronten, der den tradisjonelle grillen er erstattet av det Volvo kaller en skjoldaktig struktur.

Mer plass og bedre sittestilling

De klassiske, vertikale baklyktene spiller på Volvos designarv, men er videreutviklet med et sett av «vinger» som strekkes ut i høyere kjørehastigheter.

Volvos designspråk har også forandret seg på innsiden av Concept Recharge. Det flate gulvet gir mer plass og bedre sittestilling for alle i bilen.

En stor 15-tommers stående berøringsskjerm utgjør midtpunktet i en ny og forbedret brukeropplevelse for selskapets neste generasjons tilkoblede infotainment-system. Teknologien er utviklet for å være logisk og intuitiv å bruke.

Den nyeste infotainment-teknologien går hånd i hånd med andre klassiske kjennetegn på skandinavisk design: Rene linjer og omfattende bruk av bærekraftige og naturlige materialer i kupéen.

Dagens Volvo-interiører har mer eller mindre vært uforandret siden andre generasjon XC90 kom på markedet. Men nå skal det skje mye her.

Ny start med XC90 – igjen

– Inne i Concept Recharge har vi skapt en ekte skandinavisk stuefølelse. Interiøret kombinerer vår nyeste teknologi med vakre, bærekraftige og naturlige materialer. Alle deler av interiøret er et lite kunstverk i seg selv, og kunne stått alene som et individuelt møbel i et rom. Vi bruker de nyeste teknologiene, men ikke for deres egen skyld, sier designsjef Robin Page.

Sist, men ikke minst, representerer Concept Recharge også Volvos sikkerhetsambisjoner for årene som kommer. En LiDAR-sensor, bygd av teknologiselskapet Luminar og en viktig del av Volvos plan for kommende trygg selvkjøringsteknologi, er plassert i en optimal posisjon på taket for å samle informasjon om omgivelsene rundt bilen.

«Nye» Volvo startet altså med andre generasjon XC90. Da er det jo også passende at den store elbil-transformasjonen starter med en helt ny XC90. Den kommer til neste år. Her er det nok også grunn til å tro at vi får se igjen mye fra Concept Recharge.

Volvo har vridd litt på slagordet "less is more". "Less is better" heter det nå, på Volvosk. Utvendig ser vi det på rene, ubrutte linjer og svært lite staffasje.

