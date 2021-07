Hareide har bestemt seg: Forlenger ikke med Rosenborg

Åge Hareide (67) har gitt beskjed til Rosenborg at han ikke forlenger kontrakten med klubben, som går ut på nyttårsaften.

Det bekrefter klubben torsdag.

– Jeg har bestemt meg for å pensjonere meg som fotballtrener fra årsskiftet. Hensikten da vi skrev kontrakten ut 2021 var nettopp usikkerheten på hvor lenge jeg ville holde på. Vi hadde 1. juli som dato slik at Rosenborg kan finne erstatter, sier Hareide til Rosenborgs hjemmeside.

– Det tar lengre tid å samle opp energi når man er 67. Tapene sitter lengre i, sier Hareide.

Han oppsummerer tiden sin i Rosenborg som ustabil.

– Motivasjonen min frem til nyttår er stor. Jeg ønsker å avslutte på en god måte, fortsetter han.

Torsdag formiddag ga Hareide beskjed om beslutningen til Rosenborgs, Ivar Koteng.

– Koteng har sagt at han gjerne ville ha med meg videre. Han respektere det svaret jeg ga, og var opptatt av at jeg ikke skulle gi meg nå, før kontrakten går ut, forteller Hareide.

– Som ventet

Det har i lengre tid vært knyttet usikkerhet til om Hareide ville forlenge sin avtale med klubben. TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, sier avgjørelsen er som ventet.

– Man kan se at han ikke har hatt den samme gnisten som da han var topp motivert. Han har kommet til det punktet i karrieren hvor han kan tre tilbake og se på en karriere hvor han har oppnådd mye, sier Mathisen.

Han mener klubben nå må finne en trener som kan gjenreise Rosenborg.

– Det er ikke slik at en ny trener vil løse alt. Det er flere ting som må gjøres. Det har vært en utrolig tam utgave av RBK, både denne sesongen og de foregående sesongene.

Supporterne vil legge press på styret

Espen Viken, supporterleder i Kjernen, sitter igjen med blandede følelser etter at nyheten sprakk.

– Vi har hatt nok av trenere i RBK de siste ti årene, så det er aldri positivt at trenere forsvinner, men samtidig har det ikke vært «halleluja» med Åge heller.

– Er det noen kandidater til jobben du har i tankene?

– Ingen umiddelbare erstattere. Vi vil legge press på styret for at styret tar seg tid når de skal finne en ny trener. Styret er handlekraftige så forhåpentligvis får vi en verdig trener for Rosenborg, avslutter supporterlederen.

Hareide ble ansatt som Rosenborg-trener i august 2020. Han er inne i sin andre periode som trener for klubben, hvor han også jobbet i 2003.

I mellomtiden har han blant annet vært landslagssjef for både Norge og Danmark, og trent Viking, Helsingborg og Malmõ.

Onsdag ledet Hareide Rosenborg mot Haugesund.

Det endte med 0-0.

Uavgjortkampen ble det seneste tilskuddet til en rekke på fire kamper uten seier.

For en måned siden toppet trønderne tabellen, men etter den labre uttellingen i poeng den siste måneden, er Hareides lag hektet av i tetstriden i eliteserien.

Det skiller allerede elleve poeng opp til erkerival og serieleder Molde.

Saken oppdateres!