Lucia (10) og Emma (4) funnet døde i ruinene

Natt til torsdag norsk tid ble det gjort flere funn i ruinene etter den tragiske boligkollapsen i Surfside på Miami Beach i Florida.

Dødstallet er nå oppe i 18, men 145 personer er fortsatt meldt savnet.

Blant de som ble funnet natt til torsdag var de to unge søstrene Lucia (10) og Emma Guara (4). De er så langt de yngste ofrene som er funnet i ruinene, skriver Miami Herald.

– Vanskelig å bære

Deres mor Anaely Rodriguez er også blant de 18 som er funnet døde så langt. Faren Marcus Guara ble hentet ut av ruinene lørdag, og identifisert mandag denne uken.

– At våre barns liv har gått tapt er nesten for vanskelig å bære, sa Miami-ordfører Daniella Levine Cava under en pressekonferanse onsdag kveld lokal tid.

Under pressekonferansen opplyste myndighetene at de vil forespørre en full teknisk etterforskning av bygningskollapsen.

Målet med etterforskningen er å finne ut hvorfor kollapsen skjedde, ikke for å finne feil. Det er ventet at det vil ta flere år før en eventuell rapport er klar.

– Fortsatt en redningsaksjon

Sjef for brannvesenet Alan Cominsky understrekte onsdag at de fortsatt bedriver en redningsaksjon. Det til tross for at det nærmer seg én uke siden kollapsen.

Cominsky sier imidlertid at aksjonen blir stadig mer krevende og at rester fra byggene som står igjen har begynt å falle.

Totalt 55 boenheter gikk tapt da boligblokken kollapset midt på natten. I ruinene finner redningsmannskapene stadig vekk leker, lommebøker og fotografier tilhørende de som bodde der.

– Vi prøver å snakke med hverandre. Men noen ganger er alt du kan gjøre å finne et lite hjørne hvor du kan gråte litt, og frigjøre litt av presset denne jobben fører med seg, sier Margarita Castro til Miami Herald.

Hun har jobbet i søk-og-redningsteamet til brannvesenet i Miami i 17 år.

Politisjef mistet moren

Mens den krevende jobben til redningsmannskapene fortsetter, blir stadig flere ofre identifisert.

Onsdag ble 92 år gamle Hilda Noriega bekreftet som det 12. ofre.

MISTET MOREN: Politisjefen i North Bay Village i Miami mistet moren Hilda (92) i kollapsen. Foto: North Bay Village Government / Twitter

Noriega var moren til politisjefen i North Bay Village, Carlos Noriega. 92-åringen bodde i sjette etasje, i en leilighet hun hadde hatt i over 20 år.

Noriega hadde imidlertid nylig lagt ut leiligheten for salg, og planla flytte inn med familien.

I en uttalelse sier familien at de har mistet sitt «overhode».

– Familien ønsker å takke alle de hundre redningsmannskapene som har risikert sitt liv for å finne deres mor, og alle de andre uskyldige ofrene som har blitt funnet så langt, står det i uttalelsen som ble publisert på Twitter.

Støtte fra presidenten

Under et arrangement i Phoenix onsdag holdt førstedame Jill Biden et minutts stillhet, og ba de fremmøtte om å be en bønn for familiene som er rammet av tragedien i Miami.

– Presidenten og jeg sørger med samfunnet i Surfside. Våre hjerter er knust for familiene, sa førstedamen.

President Joe Biden har varslet at han vil besøke ruinene på torsdag.