Avviste Britneys krav om selvstendighet

Rettsdokumentene fra Los Angeles Superior Court som ble offentlige onsdag, viser at dommer Brenda Penny har avvist anmodningen fra Britney Spears om å fjerne faren, James Spears, som verge for hennes liv og formue, skriver Variety.

– Britney Jean Spears er helt ute av stand til å administrere sine økonomiske ressurser eller motstå svindel eller unødig innflytelse, heter det i dokumentene Deadline har fått tilgang til.

Popstjernen ble derimot ikke funnet uegnet til å sørge for personlige behov som fysisk helse, mat, klær eller husly.

VERGE: James Spears, faren til artisten Britney Spears, blir ikke fjernet som datterens verge etter at domstolen Los Angeles har vurdert kravet fra Britney Spears og hennes advokat. Foto: AP / NTB

Avgjørelsen er imidlertid ikke til hinder for at Britney Spears (39) kan forsøke å få faren fjernet på nytt.

– Jeg fortjener å få et liv

Onsdagens beslutning handlet egentlig om at dommeren skulle godkjenne selskapet Bessemer Trust, som i dag er verge sammen med faren, som eneverge.

Forrige uke uttalte Britney Spears for første gang på tretten år om hennes egne opplevelser rundt vergemålet hun er underlagt.

– Dette formynderiet gjør meg mer skade enn godt. Jeg fortjener å få et liv, sa 39-åringen i en lang og følelsesladd tale.

Hun kalte formynderiet for «krenkende», og sa at hun fordømte faren for å ha tatt full kontroll over livet hennes.

Tvunget til å turnere

I rettsmøtet onsdag i forrige uke sa Spears at hun vil gifte seg med kjæresten Sam Asghari og få et barn med ham, noe faren ikke har gitt henne tillatelse til.

Samtidig trakk hun frem historier om hva som skjedde i kulissene under verdensturneen «Piece of Me Tour» i 2018.

– Managementet sa at hvis jeg ikke dro på turné, så måtte jeg finne meg en advokat. De sa at gjennom kontrakten min kunne jeg bli saksøkt av managementet hvis jeg ikke gjennomførte turneen

MOTVILLIG: Britney Spears ønsket ikke å dra på turné i 2018. Anmelderne var ikke imponerte, VG inkludert, som kalte showet for «Britney på boks» og ga henne terningkast 1. Foto: Chiang Ying-ying

Uten kontroll i 13 år

Faren har vært verge for datteren i 13 år etter at Britney fikk store psykiske problemer i 2007 og 2008.

Spears advokat, Samuel Ingham III, har siden november i fjor bedt domstolen om å fjerne James Spears som verge for datteren. Begrunnelsen var blant annet at Britney Spears var redd for faren og at hun ville nekte å opptre igjen, hvis han fortsatte å ha ansvaret for karrieren hennes.

Også i november sa dommer Penny nei til å fjerne faren som verge, men utelukket ikke at fremtidige begjæringer kunne bli innvilget.