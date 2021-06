Donald Rumsfeld (88) er død

– Det er med stor sorg at vi deler nyheten om Donald Rumsfelds bortgang, opplyser familien i en uttalelse.

Han døde med familien samlet rundt seg i Taos i delstaten New Mexico, der han bodde.

Rumsfeld var forsvarsminister i USA i to perioder. Først mellom 1975 og 1977 under president Gerald Ford og deretter under George W. Bush mellom 2001 og 2006. Den republikanske politikeren regnes som en av hovedarkitektene bak Irak-krigen og USAs kamp mot internasjonal terrorisme.

Han ble etter hvert utsatt for sterk kritikk fra både politikere og militære og gikk av etter kongressvalgene høsten 2006.

Rumsfeld ble første gang valgt inn i Representantenes hus fra delstaten Illinois i 1963 og tjenestegjorde under fire presidenter.

– [Vi] vil huske hans urokkelige kjærlighet for sin kone Joyce, hans familie og venner, og integriteten han tok med seg til et liv dedikert til sitt land, skriver familien i uttalelsen.