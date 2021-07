Slo alarm om miljøkatastrofe: Nå skyller hundrevis av døde sjødyr opp på stranden

Brannmannskaper med bistand fra forsvaret kjempet i tolv dager for å få kontroll på den enorme brannen som oppstod om bord skipet MV X-Press Pearl fra Singapore.

Brannen startet da skipet lå ankret opp like utenfor kysten av Colombo, som er hovedstaden på Sri Lanka, i slutten av mai.

Skipet ble totalskadd, det meste av lasten ble ødelagt og brannen ble omtalt som en katastrofe for naturen i området. Havet ble forurenset av kjemikaler og tonnevis av mikroplast skylte inn over de populære strendene.

– Dette er det verste tilfellet av forurensning i min tid, sa Dharshani Lahandapura, sjef for Marine Environment Protection Authority, da.

Nå ser Sri Lanka de første sporene av konsekvenser denne miljøkatastrofen vil ha for dyrelivet i området.

SANK: Det var kraftig røykutviklingen fra skipet MV X-Press Pearl mens det enorme slukningsarbeidet pågikk. Foto: Sri Lanka Air Force / AFP BRANN: Dette bildet ble tatt av luftforsvaret 26. mai, da skipet var overtent. Foto: Sri Lanka Air Force / AFP

Døde dyr

Hundrevis av døde dyr, trolig forgiftet av kjemikalene som lekket ut i havet, har skylt opp på stranden Mount Lavinia utenfor hovedstaden.

Ifølge The New York Times har minst 20 delfiner, 4 hvaler og 176 skilpadder blitt funnet døde.

DØD: En mann sleper en død skilpadde over stranden. Foto: Dinuka Liyanawatte / Reuters STRAND: Også død fisk har blitt funnet langs stranden. Foto: Dinuka Liyanawatte / Reuters

– Det er helt innlysende at alle disse døde sjødyrene er koblet til skipet, sier Dharshani Lahandapura til avisen.

Han forteller at det under samme periode i fjor kun ble registret to døde skilpadder.

Skaden kan også være langt verre enn det som er rapportert så langt. Det mener en tjenestemann ved landets naturverndepartement, som har bedt om å få være anonym under intervjuet med The New York Times.

I tillegg til de døde dyrene som ble rapportert, sa tjenestemannen at det også hadde blitt funnet flere kadaver av skilpadder og en hai på onsdag.

HVAL: Kadaveret av en blåhval har blitt funnet på stranden. Foto: AFP FRYKTES: Det har allerede blitt registrert cirka 200 døde sjødyr. Det fryktes at tallet vil bli høyere. Foto: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Enormt opprydningsarbeid

I tillegg til at det fryktes at kjemikalene har gjort enorm skade på Sri Lankas kystlinje, har opprydningsarbeidet rundt strendene også vært svært krevende.

Enorme mengder av mikroplast fra skipes containere, som brukes til å lage plastposer, lå strødd etter brannen.

– Så langt har vi samlet inn 1500 tonn vrakrester hvorav mesteparten er mikroplast, sa kaptein Indika De Silva, som er talsperson for marinen på Sri Lanka.

Regjeringen har nedlagt et forbud mot fiske langs deler av kysten, som også rammer fiskenæringen i området hardt.

Regjeringen jobber også med å utarbeide en skaderapport og et erstatningskrav overfor de ansvarlige.