Pappa Haaland med Sancho-hilsen: – Du vil bli savnet

Sagaen om Jadon Sanchos overgang til Manchester United kan snart være over. Onsdag kveld skriver flere medier, deriblant Sky Sports, Telegraph og Bild, at klubbene er enige om en overgang.

The Athletic-journalist David Ornstein skriver at United er enig med Borussia Dortmund om en overgangssum på 72.6 millioner pund, om lag 860 millioner kroner, for 21-åringen.

Nå gjenstår kun de siste kontraktsforhandlignene, og den medisinske testen, før Sancho offisielt er Manchester United-spiller, skriver mediene.

Også The Guardians overgangsguru Fabrizio Romano skriver på Twitter at overgangen er i boks. Han melder at den personlige kontrakten også er på plass, og at Sancho vil signere en femårskontrakt.

Dermed taler det meste for at Sancho forlater Dortmund og Erling Braut Haaland til fordel for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

Det virker å falle Erling Braut Haalands far, Alfie Haaland, tungt for brystet. Som et svar til Romano, har nemlig Pappa Haaland skrevet dette:

– Faen. Men alt godt Jadon Sancho. Du vil bli savnet.

The Athletic skriver at Sancho skal være i gang med å finne seg et hus i Manchester-området. Kantspilleren var svært nær en overgang til Ole Gunnar Solskjærs menn også i fjor sommer, men da kom klubbene aldri til enighet.

Sancho er for tiden en del av England EM-tropp, men har blitt avspist med kun ett kort innhopp hittil i mesterskapet. Ifølge Telegraph vil den medisinske testen først gjennomføres etter at EM er over.