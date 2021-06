Ingebrigtsen med Søderlund-flørt etter ny skuffende kamp

Brann-Lillestrøm 1-1

Brann hadde bare fire poeng på ti spilte Eliteserien-kamper da Lillestrøm kom til Bergen i jakt på sin fjerde strake seier.

Et tent hjemmelag kriget for seieren og så ut til å få belønning takket være Bambas scoring i det 58. minutt.

Brann var nærmest scoring også i den første omgangen, da laget særlig skapte problemer for gjestene med dødballer. Laget så ut til å være på vei mot en svært etterlengtet seier da Lillestrøm utlignet i det 87. minutt ved Thomas Lehne Olsen.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen var skuffet over at det ikke ble seier.

– Vi slutter å spille på et tidspunkt. Det handler om at vi er veldig redd for å miste de tre poengene vi har og at vi blir skikkelig sliten. De scorer et mål på en og få målsjanser. Det er skuffende. Men det er mest skuffende at vi slutter å holde på ballen og slutter å spille.

– Det er kritisk. Skal man overleve i Eliteserien så må man vinne slike fotballkamper, sier en ærlig Brann-trener.

Ingebrigtsen med Søderlund-flørt

Kanskje kan redningen være en gammel RBK-elev. Onsdag meldte nemlig Alexander Søderlund at han har terminert kontrakten med den tyrkiske klubben Caykur Rizespor, og er ledig på markedet.

Ingebrigtsen virker ikke å være vond å be skulle 33-åringen ønske seg til Bergen.

GAMLE KJENTE: Alexander Søderlund og Kåre Ingebrigtsen kjenner hverandre godt fra tiden i Rosenborg. Foto: Jon Olav Nesvold

– Han har jo nummeret mitt, så han kan jo bare ringe, spøker han til TV 2 før han blir litt mer seriøs.

– Det er klart at Søderlund er en strålende spiss. Men nå har vi nettopp spilt kamp, så jeg har ikke tenkt så fryktelig mye på det.

– Han har ikke ringt ennå?

– Nei... Jeg må se om jeg har noen ubesvarte anrop fra ham.

– Du utelukker ikke å ta en telefon selv?

– Jeg prater alltid med Søder. Det har jeg gjort før, så det kan jeg gjøre nå også. Det er ikke noe problem.

Overfor Haugesund Avis røper imidlertid Søderlund at han ønsker seg til Haugesund hvis han skal bli i Norge. Men helst vil han til utlandet igjen.

– Jeg har flere tilbud og er åpen for det meste. Akkurat nå er det noen tilbud i utandet som frister mest, men ingenting er avklart, sier han til avisen.

– Det er skuffende

Kasper Skaanes hadde to svært store sjanser til å score for Brann, den siste på overtid. Han var langt nede etter den sene utligningen.

– Det er skuffende. Det føles som et tap, sier Branns Kasper Skaanes til TV 2 etter kampen.

– Vi ligger klink sist med flere kamper enn resten også. Det er en alvorlig situasjon. Vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å komme ut av den, og da trenger vi trepoengere. Nå sitter jeg igjen med følelser og tanker som... Jeg klarer ikke å analysere dette, men vi har nok av sjanser til å avgjøre denne kampen, og har to av dem.

– Det er kjedelig.

Kåre Ingebrigtsen måtte dermed konstatere at det ikke ble serieseier nummer to på dagen en måned etter 3-0-kampen mot Strømsgodset som fortsatt er eneste virkelige suksessopplevelse denne sesongen.

Brann er fortsatt sist på tabellen, mens Lillestrøm med ett poeng klatret forbi Haugesund og Odd til 7. plass.

