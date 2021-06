Avdekket ny massegrav ved kanadisk skole – det tredje funnet på uker

Funnet kommer etter at levningene av 215 barn ved en tidligere kostskole i Kamloops i provinsen British Columbia ble funnet i mai.

Sist uke ble levningene av 751 personer, de fleste barn, funnet i umerkede graver ved en tidligere kostskole Marieval Indian Residential School i Saskatchewan i Canada.

Nå har det blitt gjort nok et funn av ytterligere 182 graver, melder The Guardian.

Funnene ble gjort på skolen St Eugene’s Mission like ved byen Cranbrook i British Colombia.

Canadiske urbefolkningsgrupper har bedt myndighetene om å granske alle landets tidligere skoler for urfolk etter at det for noen uker siden ble funnet en massegrav med levninger.

FN-eksperter har også bedt Canada og Vatikanet granske dødsfallene til barna.

– Vi ber myndighetene om en altomfattende etterforskning av omstendighetene og ansvarsforholdet rundt disse dødsfallene, inkludert rettsmedisinske undersøkelser, og at de savnede barna blir identifisert og registrert, sa ni FN-eksperter.

Canadiske myndigheter oppfordres også til å gjennomføre lignende undersøkelser ved andre internatskoler for urfolksbarn. De sier ofrene har rett til å vite omfanget av eventuelle overgrep som er begått.