Allison Mack dømt til tre års fengsel i sexslave-saken

Skuespiller Allison Mack (38) ble i 2018 tiltalt for å ha manipulert unge kvinner til å bli sexslaver. Nå er hun dømt.

Den tidligere «Smallville»-stjernen Allison Mack ble i 2018 tiltalt for å ha rekruttert kvinner til en hemmelig gruppe innen den kult-lignende organisasjonen NXIVM, ledet av Keith Raniere (57).

Lederen ble i fjor dømt til 120 års fengsel i saken.

Onsdag kveld norsk tid melder Reuters og Ap at Mack er dømt til tre år i føderalt fengsel for sin rolle i saken.

Mack er også dømt til å betale en bot på 20.000 dollar.

Strafferammen for forholdene Mack var tiltalt for var på 14-17 års fengsel, men hun fikk betydelig strafferabatt etter å ha samarbeidet med politiet i etterforskningen.

Ifølge dommen opprettet lederen Keith Raniere en egen gruppe innenfor NXIVM, kalt «DOS». Mack skal ha fungert som en såkalt «master», som rekrutterte intetanende kvinner til denne delen av organisasjonen.

Disse kvinnene ble kalt «slaver», og påtalemyndigheten har hele tiden ment at Mack sin oppgave var å rekruttere kvinner som Raniere kunne ha sex med. Kvinnene lot seg rekruttere med lovnader om at organisasjonen var for kvinner, og ville gjøre dem sterkere og fjerne påståtte svakheter.

Ifølge dommen krevde Allison Mack at kvinnene hadde seksuell omgang med leder Raniere. Den tidligere «Smallville»-stjernen skal ha mottatt betaling fra Raniere, skriver AP.