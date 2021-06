Antonio (16) scoret to mål mot Viking – agenten ringes ned av storklubber

Viking-Stabæk 3-3

Se alle målene øverst.

2005-modellen Antonio Nusa, som akkurat har sluttet på ungdomsskolen, fortsetter å herje i Eliteserien.

Søndag scoret han et drømmemål mot Bodø/Glimt. Onsdag fikk han sin første kamp fra start, og svarte med å score to ganger borte mot Viking.

Det holdt imidlertid ikke til seier. En heseblesende kamp i Stavanger endte 3-3, og dermed forblir Stabæk nest sist på tabellen.

– Det var veldig gøy. Det var veldig gøy å score igjen, men jeg er også veldig fornøyd med laget i dag. Moralen i laget er veldig bra, men jeg synes vi fortjener tre poeng i dag.

– Å hjelpe laget med å score to mål, det er veldig gøy. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er mest glad for laget, sier en ydmyk 16-åring til TV 2 etter sin første Eliteserien-start.

– Jeg var veldig spent på å skulle starte min første kamp. Det er alltid veldig spennende. Det var veldig gøy å få gjøre det.

Treneren: – Vi har sett dette komme

Stabæk-trener Janne Jönsson forteller at det ikke var et vanskelig valg å starte med tenåringen.

– Han jobber godt, men har også en viss ro, som vi trengte. Han er en klok spiller, og virker mye mer erfaren enn man skulle tro. Det viste seg å være et klokt valg å starte med ham, sier svensken til TV 2.

– Han har ikke kunnet trene med oss denne våren siden han har gått på skolen. Men han har hatt en bra forsesong. Vi har sett dette komme. Det har blitt noen innhopp, men sist mot Glimt var det litt mer helhet i innhoppet. Da fikk han 45 minutter, og nå fikk han nesten 90 minutter.

– Vi er glade for å ha ham.

Agenten: – Blitt ringt ned i flere uker

Det er lett å forstå, for det store lyspunktet for Stabæk de siste kampene har vært nettopp Antonio Nusa. TV 2s ekspert Jesper Mathisen tror unggutten snart vil bli solgt til utlandet – og det for en god slump penger.

– Mange agenter og klubber vet om sånne talentfulle spillere allerede før han debuterte i Eliteserien. Det er svært verdifullt for lag å fange opp og hente slike talenter så fort som mulig.

– Prisen stiger for hvert minutt han spiller. Han kan bli solgt innen veldig kort tid, og det for flere titalls millioner kroner, spår Mathisen.

Men det avkrefter stortalentets agent, Atta Aneke.

– Han spiller i Stabæk ut sesongen. Det kan jeg garantere, sier Aneke til TV 2.

– Han fokuserer kun på å levere for Stabæk og spille kamper i Eliteserien. Han har ikke hastverk. Da kunne han dratt til utlandet til og med før han signerte proffkontrakt.

– Forventer du å bli ringt ned av storklubber etter denne kampen?

– Det har jeg blitt allerede i flere uker. Det er mange som har visst om ham lenge.

Aneke forteller at han ikke er bekymret for at 16-åringen skal ta av etter den seneste suksessen.

– Det er viktig at han er fokusert. Han har beina godt plantet på jorden. Jeg er ikke noe redd for det i det hele tatt. Han er en fin gutt, og har en fin familie rundt seg.

– Den dagen han blir solgt, så blir det til utlandet, men vi har ikke noe fokus på det i det hele tatt nå.

– Største talentet på år og dag

TV 2s Jesper Mathisen er fra seg av begeistring for den lille driblekantens ferdigheter.

– Jeg skrev om han i tabelltipset før sesongen at han får vi ikke se mange minuttene i Eliteserien før han blir solgt til en større klubb i utlandet.

– I Stabæk sier de at de ikke har hatt et så stort talent på år og dag, og de har jo hatt en god del talentfulle spillere i Stabæk de siste årene.

Det var nok først etter det fantastiske målet mot Bodø/Glimt søndag, at folk flest fikk øynene opp

Nusa synes selv det er stort å spille på førstelaget til Stabæk enn så lenge, og sa dette etter kampen mot Glimt:

– Det er veldig gøy å spille på et A-lag. Men dette er jo bare begynnelsen for meg. Det er bare å fortsette å jobbe hardt og spille bra, så kan man nå langt. Jeg er veldig fornøyd med å være her, men jeg skal bare fortsette.