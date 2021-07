Tour-stjernen advares: – Han skal få prøvd seg

Hvis han ikke var det allerede før etappen, seiler Tadej Pogacar nå opp som den største favoritten til å vinne Tour de France sammenlagt.

Fjorårsvinneren leverte en forrykende tempoetappe til Laval, og har nå sikret seg et solid forsprang ned til de argeste rivalene i Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) – henholdsvis 1.40 og 1.46.

– Nå blir det alle mot UAE Team Emirates og Pogacar. Han skal få prøvd seg, for han var ikke i den situasjonen i fjor. Laget er heller ikke vant til å være i den situasjonen, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– I fjor gikk Pogacar litt under radaren, men det gjør han selvfølgelig ikke i år. Nå er han i ledelsen av sammenlagtfavorittene. Dette er mannen å slå og angripere når konkurrentene får muligheten i fjellene, fortsetter Kaggestad.

Pogacar: – En perfekt situasjon

Mathieu van der Poel leverte en heroisk tempoetappe og sørget for at han fortsatt har den gule ledertrøyen på lånt tid. Nederlenderen har en ledelse på åtte sekunder ned til Pogacar, som synes det er greit å slippe gult foreløpig.

– Det er kanskje bedre. Jeg vet ikke. Jeg ville elsket å få den gule trøyen, men Mathieu kler den, så det går superfint, sier Pogacar i seiersintervjuet.

– Jeg er veldig glad. Det er en perfekt situasjon for meg, sier han etter å ha vært på podiet for å få på seg den hvite ungdomstrøyen.

Av sammenlagtkandidatene er Julian Alaphilippe nærmest med 40 sekunder opp til Pogacar. Bak der er typer som Aleksej Lutsenko, Pierre Latour og Rigoberto Uran, som er henholdsvis 1.13, 1.20 og 1.21 bak fjorårsvinneren.

Sterkere lag og sidevind

TV 2s sykkelekspert Emma Johansson mener UAE Team Emirates' konkurrenter nå må spille på sine styrker.

– Pogacar har fordelen av at UAE Team Emirates er oppbygd for å støtte ham helt frem til Paris, men de har ikke den samme styrken i laget som Ineos Grenadiers og Jumbo-Visma, som er nødt til å utnytte dét. Nå ligger de bak i sammendraget, så de må spille på rytterne sine, isolere Pogacar og sette ham under press, sier OL-sølvvinneren fra 2008 i TV 2s Tour de France-studio.

Hun får støtte av kollega Magnus Drivenes.

– Da Pogacar ledet Baskerland rundt før den knallharde sisteetappen, angrep Jumbo-Visma fra start. Jumbo-Visma fikk isolert Pogacar og satte ham sjakk matt, så de vant suverent med Roglic, som kjørte veldig bra sammen med Jonas Vingegaard. De må prøve på det samme nå, sier Drivenes i Tour-studio.

I fjor tapte Pogacar nesten halvannet minutt i sidevinden på etappen til Lavaur.

– Pogacar må passe seg for en norsk sportsdirektør i Ineos Grenadiers som heter Gabriel Rasch, for hvis det blir sidevind når vi skal forflytte oss rett østover mot Alpene, trenger ikke Ineos Grenadiers fjell for å sette motstanderne på prøve, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Ineos Grenadiers har et såpass sterkt lag at de kan prestere i sidevind. Slår feltet sprekker, har de kanskje muligheter til å isolere Pogacar og sette ham ut av spill, påpeker Emma Johansson.