Tidligere Frp-topper angriper Listhaug: – Frp har blitt et sosialdemokratisk parti

De var partifeller, men nå er Christian Tybring-Gjedde, Geir Ugland Jacobsen og Per Sandberg toppkandidater for hvert sitt parti i Oslo. Sandberg slår hardt til mot Frp-leder Sylvi Listhaug.

I Oslo blir Frps toppkandidat Christian Tybring-Gjedde utfordret fra to kanter i høstens stortingsvalg.

Tidligere statsråd og nestleder i Fremskrittspariet, Per Sandberg, er toppkandidat for Liberalistene i Oslo.

– Jeg holder på å bygge meg opp til en tøff valgkamp, og tar permanent bolig i Oslo noen uker fram mot valget i september, sier Sandberg.

Den ekskluderte fylkeslederen i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, er toppkandidat for Demokratene.

– Jeg er ikke det på grunn av jobben, for å være sosial eller få nye venner. Det er for å tjene folk og fedreland, og jeg skulle ønske at flere politikere i Norge gjorde det samme, sier han.

Inne på Stortinget

Begge utfordrerne håper å bli valgt inn på Stortinget.

– Jeg mener at det er en god sannsynlighet for det. Vi ser på meningsmålinger at vi ligger på over to prosent flere steder, og da er det ikke så langt igjen til sperregrensen. På en god dag bør vi nå den, sier Ugland Jacobsen.

Demokratene fikk nylig 3,1 prosent oppslutning på Dagbladets partibarometer, og dermed er Ugland Jacobsen inne for første gang på denne målingen. På TV 2s ferske måling for juli får partiet 1,8 prosents oppslutning.

Jacobsen tror mange velgere kan flykte fra Frp til Demokratene ved valget.

– Jeg har ikke noe imot Sylvi eller Frp på noen måte, egentlig. Men de har skiftet ham så hyppig nå at troverdigheten er tynn. Det nytter ikke å si til de som er nasjonalkonservative i Frp at de skal finne seg et nytt parti og at det smaker litt av nazisme, sier Jacobsen, og legger til:

– Sylvi var jo selv utsatt for brunbeising. Vi andre forsvarte jo Sylvi da, og stakk hodet frem selv og sa det var en uberettiget stempling av Sylvi, og så går Sylvi ut og vender dette våpenet mot sine egne. Det er et det mange som har tungt for å glemme, dessverre, sier Jacobsen.

Sandberg starter på nullpunktet, med en oppslutning på 0,2 prosent for Liberalistene ved forrige stortingsvalg. Men han er optimist.

– Jeg tror at majoriteten av det norske folk skal være klar over at jeg representerer framtida i norsk politikk, altså Liberalistene, når vi kommer til valget, sier Sandberg.

Nasjonalisme og globalisme

Sandberg mener Liberalistene skiller seg klart ut, og påstår at det ikke er store forskjeller mellom Ugland Jacobsen og ledende Frp-politikere.

– Han representerer jo nesten det samme som Sylvi Listhaug, Per Willy Amundsen og Tybring-Gjedde. Dette er jo nasjonalister.

– Så er det ikke noe negativt med nasjonalisme, foruten at de bruker nasjonalisme iblandet proteksjonisme – det er at man tror at fem millioner nordmenn er konge på haugen, men det er ikke sånn verden er, fortsetter Sandberg.

Per Sandberg og samboer Bahare Letnes. Foto: Martin Leigland

Internasjonalt samarbeid er nødvending, understreker han.

– Hvis norsk velferd skal bevares, så er vi nødt til å skape noe mer, og det greier vi ikke alene. Vi skal møtes i debatt forhåpentligvis, og så er vi grundig uenig. Men Sylvi Listhaug og Ugland Jacobsen er jo ikke noe særlig uenige politisk, de har samme ideologiske grunnmur.

Ugland Jacobsen mener tvert imot at det er mye som skiller Demokratene og Frp, og sier det var derfor han forlot sitt gamle parti.

– Men grunnen til at du er der du er, er jo at du ble ekskludert?

– Ja, men du kan si jeg kunne ha forhindret eksklusjon ved å holde en lav profil. Det gjorde jeg ikke. Dette er altfor viktig til å kompromisse.

Han tar sterk avstand fra såkalt «globalisme», og vil melde Norge ut av FN og EØS. Ugland Jacobsen ramser opp en lang liste over internasjonale avtaler om alt fra klima og flyktninger til handel, som han mener «vanner ut» den norske suvereniteten.

Geir Ugland Jacobsen er leder av Demokratene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Fremskrittspartiet har dessverre gått altfor langt i retning «globalisering». Der har Frp en jobb å gjøre, både i forhold til at de faktisk er «globalister» og i forhold til å bli tydelige på hvor de ikke er det.

– Men hvordan blir det å konkurrere mot Christian Tybring-Gjedde på topp for Oslo Frp?

– Jeg tror det blir en ganske hyggelig tone hvis vi er ærlige alle sammen på de forskjellene som er mellom partiene våre. Forskjellen går mye på at Demokratene setter Norge først i langt sterkere grad. Vi er helt kompromissløse på det.

Frp stiller ikke

TV 2 har bedt om intervju med Frps toppkandidat, men Tybring-Gjedde ønsker ikke å stille opp og fremme sitt syn. Annenkandidat Jon Helgheim har også avslått, og det samme gjelder partiledelsen.

– Vi stiller ikke, skriver pressesjef Espen Teigen i en tekstmelding til TV 2, og følger opp med et sitat fra kommunikasjonssjef Kjetil Løset:

– Fremskrittspartiet er det eneste reelle alternativet for alle som ønsker en streng innvandringspolitikk, lavere skatter og avgifter og ta vare på norske verdier.

– Frp har blitt sosialdemokratisk

Sandberg lover at han skal være mer kontroversiell enn noen gang før, og påstår det er nødvendig for å «vekke» næringslivet og det norske folk.

– Jeg registrerer gang på gang at Fremskrittspartiet står i spissen for å gi ytelser, og alle skal inkluderes. Alt skal være gratis. Men det finnes ingenting som er gratis.

– Hva mener du med det?

– Det ligger jo i at Fremskrittspartiet har blitt et sosialdemokratisk parti på mange måter, alle skal ha ytelser. Medisiner skal bli gratis, tannhelse skal bli gratis, alt skal bli gratis. Noen skal betale dette. Fremskrittspartiet har totalt glemt og oversett små og mellomstore bedrifter, som har en så stor belastning i forhold til det som må ytes for at alle skal ha.

Liberalistenes toppkandidat Per Sandberg rengjør bardisken på puben Grand Bar i Halden. Foto: Heiko Junge / NTB

Han advarer mot å tro på at oljefondet er redningen.

– Jeg anbefaler alle sammen å gå og gå inn på Nav pensjon og så se på hvor mye man har på kontoen. Pengene er brukt opp. Vi er i ferd med å kjøre oss i grøfta på første klasse.

Sandberg viser til regjeringens perspektivmelding om at statens andel av verdiskapingen har vokst fra 55 prosent før Solberg-regjeringen tok over, til 66 prosent i 2020.

– Nå er altså det norske folk blitt så avhengig av staten at jeg er nærmest tilbøyelig til å kalle staten en narkolanger, som doper det norske folk og doper norsk næringsliv. Denne trenden må snus, sier Sandberg.

Holder på å kveles

Liberalistenes toppkandidat går til angrep på lover og forskrifter, reguleringer, skatter og avgifter.

– Staten holder på å kvele næringslivet og kvele enkeltindividets frihet.

De etablerte partiene, inkludert Frp, har ikke lyktes med å gjøre det enklere å starte og drive en bedrift, sier han, og viser til egen erfaring fra baren i Halden.

– Jeg fatter og begriper ikke hvor tålmodig små og mellomstore bedrifter har vært. Jeg har sånn respekt for alle dem. Dette er altså fantastiske folk som jobber hele døgnet for å sitte igjen med nesten ingenting etter at stat og offentlige har tatt det meste.

Resett, Nettavisen og Bahare

Sandberg og Ugland Jacobsen har drevet valgkamp fra de store politiske arenaene, men småpartiene de nå representerer får ikke plass i store politiske debatter og tv-show. Men det finnes andre kanaler.

Toppkandidat for Demokratene i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, abonnerer på Klassekampen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Ja, da er det Document, Resett, det er Nettavisen og det er diverse blogger som er lest av titusener av velgere, sier Ugland Jacobsen.

Sandberg får drahjelp av sin samboer Bahare Letnes, selv om hun har meldt seg inn i Venstre.

Hun tror samboeren kan trekke til seg liberale velgere fra flere partier, ikke minst Frp.

– De som er liberalister i Frp vil sannsynligvis stemme på Per, sier hun.

– Kloke ord, humrer han.