Derfor ble ikke TIX utslitt av Eurovision-sirkuset

– Jeg har fått i meg fem Red Bull, sier hele Norges superstjerne og smiler bredt idet han møter TV 2.

Med sine karakteristiske runde solbriller og pannebånd står Andreas Haukeland (28), bedre kjent under artistnavnet TIX, omkranset av høye trær utenfor Fredriksten festning. Om få timer fyrer han løs på Allsang på grensen med «Fallen Angel» og den rykende ferske «BeautiFull».

SHOW: Popartist Andreas Haukeland, bedre kjent som TIX, opptrer på Allsang på grensen i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Førstnevnte låt tok 28-åringen helt til Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai. Det hele endte med en 18. plass for Haukeland og Norge. Hjemover tok han med seg flere minner og erfaringer i kofferten.

– Jeg prøver fortsatt å lande fordi jeg føler meg fortsatt ikke helt ferdig med Eurovision. Eurovision som egentlig er veldig mye jobb, er nesten kjent for at artister blir utmattet og utbrent, men for meg så føltes det litt som en ferie. En sommerleir. Jeg er vant til å jobbe så mye uansett, forteller han til TV 2, og fortsetter:

– Inntrykket jeg sitter igjen med var egentlig at det var kjempedeilig å være omringet av mennesker som hadde samme visjon som meg og jobbet i samme retning. Det største øyeblikket var soleklart da vi gikk videre fra semifinalen, og jeg visste at nå står hele det norske folk og hopper i sofaen hjemme i stuene sine. Det var stort.

Videre forteller popartisten at tilbakemeldingene som strømmet inn var utelukkende i positive ordelag.

– Jeg dro dit for å fremføre og formidle et budskap som jeg trodde veldig sterkt på, og som jeg mente mange trengte å høre og var viktig. Det virker det som veldig, veldig mange har satt pris på, deler han, og legger til:

– Jeg er veldig stolt av hvordan jeg har kunnet være en del av så mange folks liv, hvordan jeg har kunnet være i Nederland og fått heie på mangfold, kjærlighet og musikken.

Norgesferie

Vel hjemme fra Rotterdam bar det videre til arbeidsbordet, der Haukeland den siste tiden har arbeidet med ny musikk.

Bærumsmannen er imidlertid hemmelighetsfull om kommende planer, men røper at det skjer litt av hvert til høsten.

– Det blir en heftig konsert i Oslo Spektrum, opplyser han.

GOD STEMNING: Andreas Haukeland byr opp til allsang med «Fallen Angel» og «BeautiFull» under torsdagens Allsang på grensen. Her med programlederne Stian Thorjørnsen og Katrine Moholt. Foto: Thomas Andersen / TV 2

I mellomtiden skal sangeren trolig unne seg sommerferie, og har planene klare.

– Jeg trenger litt sommerferie – eller – jeg klarer ikke å ta meg sommerferie, men jeg har lyst til å reise rundt i Norge og treffe litt folk, folk jeg ikke har møtt før. Jeg tenker bare å kjøre nedover mot Sørlandet, for å se om noen vil ha meg på middag, eller om noen vil bade, forteller han.

– Mindre støy

MGP-vinneren har til tross for koronapandemien holdt artistkarrieren vedlike, og føler seg heldig som har kunnet holde det gående.

– Det har vært litt tamt, men jeg føler at jeg har klart å gjøre det absolutt beste ut av det. Jeg har savnet å spille konserter og treffe folk. Det har blitt veldig mye studioarbeid.

Likevel har den stille perioden vist seg å komme med fordeler.

– Jeg har satt veldig pris på at det under hele koronatiden har vært litt mindre støy, så folk har kanskje vært litt mer oppmerksomme og villige til å følge med på historien du prøver å fortelle.

Nå når samfunnet er i ferd med å gjenåpnes har ikke Haukeland planer om og hvile på laurbærene.

– Jeg skal ikke slappe av. Jeg gleder meg veldig til å treffe mennesker fordi man jobber stadig i et kjør hvor det alltid er om å gjøre og treffe det neste målet, forteller han, og legger til:

– Og så har jeg som mål å få tatt den koronavaksinen da. Jeg vil tilbake til hverdagen.

– Sommertegn

Før sommerferie og vaksinering står for tur skal Haukeland gjøre det han kan best – nemlig å lage show.

– Allsang på grensen er et sikkert sommertegn, og i år er jo hele oppsettet litt annerledes. I fjor var hele oppsettet litt piknikstemning, i dag virker det som en ordentlig konsert. Veldig deilig.

– Hva er det beste med å være på Allsang på grensen?

– Å se igjen folk. Det er deilig.

