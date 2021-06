I denne kommunen har 2000 personer takket nei til vaksinering i sommer

Lier kommune har for tiden rekordstore vaksineleveranser. Samtidig har 2000 innbyggere takket nei til innkallingen til vaksinering i sommer.

Lier kommune har aldri mottatt så store vaksineleveranser som de siste ukene. Derfor er det en bekymring at 2000 personer har takket nei til vaksinering i sommer, skriver kommunen på sine hjemmesider.

– Vi har aldri tidligere opplevd lignende og antar at det for mange henger sammen med ferieavvikling, sier Heidi Kristin Ringstad, som leder Liers vaksinasjonsprogram, i pressemeldingen.

Mellom 18 og 44 år

De som har takket nei, er mellom 18 og 44 år og tilhører vaksinasjonsgruppene ti og elleve.

– Det er positivt for dem som sto etter dem på lista. Da rykker de fram i køen. Men for vaksinasjonsprogrammets del betyr det at vi fortsatt har 2000 liunger i gruppe ti og elleve som ikke har tatt første dose, og som jeg ikke vet når vi kan få kalt inn igjen, sier Ringstad.

Uansett skaper det store logistikkutfordringer for vaksinasjonsprogrammet at så mange har takket nei, fordi det er nå kommunen har mottatt rekordstore leveranser av vaksiner.

– Det er synd at så mange takker nei nå som Lier kommune har mottatt de største vaksineleveransene noensinne, sier hun.

Snart har alle fått tilbud

I Lier er det nå kun 340 personer over 18 år som ikke har fått tilbud om koronavaksine.

Ringstad kan ikke si noe om når de som har takket nei får tilbud neste gang. Fra og med uke 29 vil kommunen motta et betydelig lavere antall doser.

– Jeg vil sterkt anbefale dem som har takket nei til å takke ja neste gang de får tilbudet, sier Ringstad, og legger til at de 340 liungene som ennå ikke har fått tilbud om dose 1 nå går foran dem som har takket nei, sier hun.