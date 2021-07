Ekspert optimistisk om delta-vaksine: – Genialt enkelt

– Det er det som er så fantastisk. Ved å bruke mRNA-vaksiner, så kan vi bare forandre litt på rekkefølgen av de genetiske-bokstavene og så får vi en forbedret vaksine, sier Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

Olsvik tror arbeidet med å lage en vaksine som retter seg mer mot delta-varianten allerede er i gang.

– Når vi ser at den eksisterende vaksinen fungerer litt dårligere mot delta-varianten som sprer seg veldig raskt, så er det ikke unaturlig at de ser på det.

Det antas nemlig at de eksisterende mRNA-vaksinene beskytter noe mindre mot vanlig sykdom forårsaket av delta-varianten, men ikke mindre mot alvorlig sykdom. Delta-varianten omtales som mer smittsom enn den engelske varianten, som er den dominerende i Norge i dag.

I FHIs ferske ukesrapport ble det klart at antallet bekreftede tilfeller av deltavarianten øker. De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd, står det i rapporten.

– Må ikke tenke nytt

Olsvik forteller at det som skal til for å endre mRNA-vaksinen slik at den blir mer tilpasset delta-varianten, er å endre rekkefølgen på hvordan den er satt sammen.

EKSPERT: Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud

– Man begynner ikke på nytt, som med andre vaksiner. Den kan komme fort, og den er mye enklere å produsere, det er bare å trykke på noen knapper på maskinen som lager mRNA-bitene som skal inn i vaksinen.

Da Olsvik gjestet Nyhetskanalen onsdag morgen omtalte han funnene i en ny vaksinestudie som «fantastisk». Se klippet øverst i artikkelen.

I motsetning til tradisjonelle vaksiner vil ikke en endret mRNA-vaksine kreve mange nye, store studier og lang tid med testing.

Ifølge Olsvik holder det sannsynligvis med mindre og kortere studier for å verifisere at den fungerer. Han omtaler mRNA-vaksinen som en revolusjon og mener vitenskapen har fått for lite kred for den jobben de gjorde med å utvikle den så raskt og effektivt.

– mRNA-vaksinene er en enorm revolusjon som gjorde at vi kunne få vaksiner på plass på under et år. Husk at det tok flere tiår å få både polio- og meslinger-vaksine godkjent.

Han sammenligner endringen som en slags programvareoppdatering.

– Den kan sammenlignes med en software du har på mobilen din. Å endre den vaksinen er på nivå med å erstatte gammel informasjon med ny i en programoppdatering. Det er genialt enkelt, men en må alltid teste ut forandringen før en starter en massevaksinasjon, understreker han.

Ventes å bli dominerende i Norge

Delta-varianten, som først ble oppdaget i India i april i år, antas å bli den dominerende varianten av koronaviruset i mange land. I England er allerede 60 prosent av smittetilfellene delta-varianten.

– Det er ikke usannsynlig at vi får smitte av delta-varianten til Norge etter hvert. Vi ser også konturene av en delta-variant med enda større evne til å spre seg, den heter delta pluss og har i tillegg egenskaper fra alfa-varianten (den engelske varianten).

Fakta om delta-varianten Delta-varianten ble først oppdaget i India, hvor den førte til massiv smittespredning og mange koronarelaterte dødsfall. I England er delta-varianten nå den dominerende varianten, og det ventes, ifølge FHI, at den etter hvert blir dominerende i Norge også. Antallet bekreftede tilfeller med delta-varianten i Norge har økt fra totalt 50 tilfeller frem til uke 21 til 353 tilfeller til og med uke 25, skriver FHI i sin ferske ukesrapport. Det antas at delta-varianten er noe mer smittsom enn den engelske varianten, som er den dominerende i Norge i dag. Det antas også at vaksinene beskytter noe mindre mot vanlig sykdom forårsaket av delta-varianten, men ikke mindre mot alvorlig sykdom.

Olsvik sier det må en tredje vaksinedose til dersom det besluttes at man må vaksineres med en vaksine som er utviklet for å beskytte mot delta-varianten spesielt.

– Hvis det virkelig viser seg at delta-varianten tar over, slik den har gjort i England, og myndighetene bestemmer seg for at de vil at befolkningen skal være bedre beskyttet med en vaksine som er mer effektiv, så må folk ta en tredje vaksine. Denne helt nye teknologien har vist seg å være veldig effektiv og sikker.

Som følge av delta-utbrudd har flere land gjeninnført restriksjoner de hadde lettet på. Olsvik håper Norge slipper det.

– Jeg frykter det ikke, men håper virkelig ikke at det skjer. Delta-varianten er ikke kommet til Norge ennå, men landene som har fått den ser raskt en enorm økning, opptil 10-20 prosent på en uke. Og kanskje 60 prosent av alle virusene av denne typen blir fort til delta-varianten i og med at den sprer seg så raskt, og dermed så vil det bli en svakere totalbeskyttelse, selv om vi har veldig gode vaksiner.

Kan ikke spå om flokkimmunitet

Da vaksineforsker Gunnveig Grødeland gjestet TV 2 Nyhetskanalen sammen med Olsvik onsdag morgen sa hun at det er umulig å spå når man kan se flokkimmunitet i Norge.

– Det er umulig å gi et nøyaktig svar på det. Grunnen til det er at vi har disse ulike variantene av viruset som vil kunne redusere effekten i noen grad. Men jeg vil først og fremst presisere at vaksinene til tross for disse mutasjonene har vist seg veldig effektive når det gjelder å beskytte mot alvorlig sykdom og død. Og også overraskende effektive når det gjelder beskyttelse mot mild infeksjon og mild sykdom.

– Når det er sagt, så vil andre varianter av koronaviruset gjøre at vaksinene i mindre grad vil være i stand til å hindre smittespredning. Og derfor er det vanskelig å si nøyaktig hvor mange som vil være vaksinert og når vi faktisk når flokkimmunitet. Men man vil være beskyttet mot sykdom og død, og så må vi nok tolerere en viss grad av smittespredning i samfunnet til tross for det, sier Grødeland.