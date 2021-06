19-åring dømt for skyteepisode på Bjølsen i Oslo

Mannen er også dømt for å ha skytevåpen på offentlig sted og for å anklage en annen person for skytingen, samt for besittelse av 0,2 gram marihuana.

19-åringen avfyrte flere skudd, og ett av dem traff fornærmede i overarmen. De kjente hverandre ikke før hendelsen.

Aktors påstand var fengsel i fem år og seks måneder. Mannen erkjente besittelse av narkotikaen, men nektet ellers straffskyld.

Han må også ut med 137.000 kroner i oppreisning og erstatning til fornærmede. Sagene Avis omtalte dommen først.

I februar ble den unge mannen dømt til fengsel i tre år og åtte måneder for grov kroppsskade og ran. Dommen er anket. Straffen omfattet også en dom fra 2020 om medvirkning til grov kroppskrenkelse og ran.

(©NTB)