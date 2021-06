En måned siden kompisen ble lam i stupeulykke: – Ekstremt provoserende at ingenting gjøres

Det er en måned siden Geir Kåre Nyland (30) ble lam i en stupeulykke ved Munch-museet i Oslo. Vennene fortviler over at Oslo kommune ikke tar tilstrekkelig grep.

Det var i slutten av mai at MMA-utøver Geir Kåre Nyland (30) var involvert i en stupeulykke på Sørenga i Oslo.

Nyland oppholder seg nå ved Sunaas sykehus for opptrening, men prognosene er foreløpig at han vil forbli lam fra livet og ned.

Oslo kommune har fått kritikk fra Nyland og vennene for dårlig skilting ved stedet der ulykken skjedde.

– Det er ekstremt provoserende, sier Nora Bendixen, en venninne av Nyland som også var til stede da ulykken skjedde.

– Den dagen var det mange som hoppet fra brygga, og det satt folk ved de få skiltene som var, så vi kunne ikke se skiltene. Det var også en stige fra vannet og til brygga, så det så ut som et badested. Vi skulle bare ta et raskt bad, og så hopper han uti, og så er alt forandret, sier hun.

Onsdag kveld samlet en gjeng seg for å makere sin motsand mot at kommunen ikke har gjort mer på den måneden som har gått siden ulykken.

KREVER ENDRING: Denne gjengen hadde møtt opp onsdag kveld for å demonstrere mot Oslo kommune ved Munch brygge. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Engasjert fra sykesenga

På sosiale medier har også Nyland selv engasjert seg for at Oslo kommune skal få på plass tydeligere skilting i områder der det ikke er dypt nok til å stupe.

– Om jeg kunne gått ned til Munch brygge, så hadde jeg blæstet opp et skilt i protest. Et stort rødt et. Hvor mange skal få livet sitt ødelagt på grunn av fasade? skriver Nyland på sin instagram-profil.

TV 2 har vært i kontakt med Nyland onsdag. Han ønsker ikke uttale seg ytterligere, men viser til det han sier via sin instagram-konto.

SKILT: Det er montert slike skilt med fem meters mellomrom i hele området. Dette mener demonstrantene ikke er tilstrekkelig, da skiltene ikke kan sees dersom det er mange personer til stede. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

– Må gjøres NÅ

Han viser videre til kompisen Emil Meek, Norges største MMA-profil. Han viser til at en person døde etter en stupeulykke i samme område for 3 år siden, og at flere har skadet seg.

– Det er tydelig at dette er gjentakende, og vi ønsker ikke at flere liv skal gå tapt. Da er det synd at ikke kommunen gjør noen tiltak, særlig når de ser hva som har skjedd. De sier de skal gjøre mer etterhvert, men det er nå det er badesesong. Derfor må dette gjøres NÅ, sier han til TV 2.

– Vi ønsker bare at ikke flere skal ødelegge livene sine. Vi ønsker å få opp bedre skilting, og å sørge for at dette ikke skjer igjen, sier Meek.

Også Bendixen synes det er rart at kommunen syne det er greit å vente med å gjøre tiltak.

– Hvor mange skal få ødelagt livene sine? Det er ekstremt aktivitetsnivå i dette området nå, og jeg er bekymret, sier hun.

Jobber med løsning

Kommunen sier de tar saken svært alvorlig.

– Like etter ulykken var vi på befaring i området med utbygger. Da oppdaget vi flere steder der skiltene sto langt fra hverandre, og det ble montert flere skilt, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteinen i Bymiljøetaten til TV 2.

Meek er likevel ikke enig i at det er nok skilt i området der Nyland skadet seg, og mener det er vanskelig å se dem når det er mange personer som oppholder seg der. De nye skiltene ble ikke satt opp på det aktuelle stedet.

– Vi jobber videre i en arbeidsgruppe som skal se på mer varige løsninger, løsninger som gjør at folk intuitivt skjønner at de ikke skal stupe. Det kan for eksempel være snakk om noen form for fargemarkeringer eller lignende, sier Kongsteien.

Han undestreker at han synes det er fryktelig at det har skjedd ulykker i området, og beskriver det som trist, brutalt og fryktelig.

– Vi skal gjøre noe, men flere skilt er ikke løsningen. Skilt i seg selv fungerer svært sjeldent, sier han.

Han ønsker også å advare mot å stupe i områder der man ikke er kjent med dybden på vannet.

– Det er alltid en risiko ved å stupe, understreker han.