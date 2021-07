Influenseren som løy om kreftdiagnosen

I en ny BBC dokumentar «Bad Influencer: The Great Insta Con», tar de for seg svindelhistorien til en av Instagrams første, store influensere, Belle Gibson.

Belle Gibson, født Annabelle Natalie Gibson, fra Australia slo igjennom som livstils-blogger på Instagram i 2013, med over 300.000 følgere. Hver post florerte med kommentarer fra fans over hele verden.

Hun var vakker, suksessfull og inspirerende for mange.

– Jeg har kreft i blodet, milten, livmoren, hjernen og leveren

Gibsons narrativ fortalte historien om hvordan hun, etter å ha fått beskjed at hun kun hadde fire måneder igjen å leve, kurerte den uhelbredelige hjernekreften ved å spise sunt.

Influenseren skrev blant annet en bok hvor hun fortalte om dette og tjente store summer på å bygge opp et livsstilsimperium.

– Jeg gav meg selv styrke til å redde mitt eget liv ved å spise sunt, ha tålmodighet og stå på vilje, skrev hun i boken.

I juli 2014 skrev hun i en Instagrampost at hun var diagnosert med ytterligere fire andre kreftvariasjoner.

– Jeg har kreft i blodet, milten, livmoren, hjernen og leveren, skrev hun.

Gibson ga også ut en kokebok hvor hun solgte sunne oppskrifter som skulle hjelpe på helsen.

Vrangforestillinger

Til slutt braste fasaden for bloggeren.

I mars 2015 ble hun tatt av mediene for å ha løyet til følgerne sine om å ha donert en del av inntektene fra kokeboken til veldedighet.

Dette førte til at journalister stilte spørsmålstegn om hun også kunne ha løyet om helsetilstanden sin, og etter en rekke avsløringer ble det rapportert at influenseren hadde løyet om kreftdiagnosen.

I september 2017 ble hun ilagt en bot på 240.000 pund, noe som tilsvarer ca 2.8 millioner kroner, for å ha misledet lesere om å ha donert penger til veldedighet.

En dommer uttalte på den tiden at hun faktisk kan ha genuint trodd at hun var syk, og kunne ha vrangforestillinger om helsen sin.

Forsvant

Kort tid etter ble det stille fra influenseren og begreper som «fake news» er blitt allmennvite i dagens samfunn.

I 2018 gjorde Gibson et intervju med den Australske versjonen av «60 minutes». Her fortalte hun blant annet at hun fortsatt mener hun var alvorlig syk på denne tiden og innrømmer ikke noen av påstandene fra journalisten om kreftsykdommen.

I mai 2021 har myndighetene tatt Gibsons eiendeler fordi hun enda ikke har betalt boten hun fikk i 2017.