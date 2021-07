Det burde være viden kjent at det å kjøre med vinterdekk om sommeren ikke er noen veldig god ide. Likevel viser trenden at flere og flere gjør det.

Faktisk så mange som én av fem – eller 20 prosent.

Grunnene til at dette ikke er et smart valg er flere. Piggfrie vinterdekk slites fortere på varm asfalt, veigrepet reduseres, svingegenskapene forringes og bremselengden øker.

Det kan med andre ord være trafikkfarlig i en kritisk situasjon. Det er jo ikke helt uten grunn at ulike sesonger har ulike dekk, med ulike egenskaper.

Unnskyldningene for å IKKE skifte over til sommerdekk, men fortsette å kjøre på de piggfrie vinterdekkene, er også flere. Men de er ikke alltid like «gangbare».

Dekkekspert Kjetil Røsse i Nokian Tyres har sett litt på dette med hvorfor folk ikke bytter dekk og kommet fram til de fem vanligste unnskyldningene. Dessuten har han lagt til en kommentar om hvorfor disse unnskyldningene ikke holder mål.

Topp 5: Unnskyldinger

1. – Det spiller ingen rolle hvilke dekk man kjører på om sommeren.

Bruk av vinterdekk om sommeren er en sikkerhetsrisiko. De har en betydelig mykere gummiblanding enn sommerdekk, og i sommervarmen får de derfor dårligere grep. Spesielt bremsegenskapene på vått veidekke blir dårlige.

En bremsetest utført av Riksforbundet M i Sverige viser at en bil med bra sommerdekk hadde en bremselengde på 31,6 meter i 100 km/t, mens bilen med piggfrie vinterdekk hadde en bremselengde på 45 meter, altså 40 prosent lengre.

2. – Vi kjører bare korte strekninger på sommeren.

En ulykke kan oppstå når som helst. Det er som med sikkerhetsbeltet, du må alltid ha det på når du kjører, uansett hvor kort strekningen er. Dette gjelder for dekk også.

Du kan miste grepet eller kjøre av veien som følge av lang bremselengde, selv under en kort kjøretur. Om det er barn som skal transporteres i bilen, er det desto viktigere at bilen har sikre sommerdekk.

3. – Jeg har en gammel bil som det ikke er verdt å kjøpe dyre sommerdekk til.

En eldre bil som ikke har ABS-bremser og antisladdsystem er ekstra avhengig av gode sommerdekk for å ivareta sikkerheten. Gode sommerdekk gjør det betydelig tryggere å kjøre med en eldre bil, og det er derfor en vel verdt investering.

4. – Bra sommerdekk koster for mye, og jeg sparer penger på å kjøre med vinterdekk året rundt.

Vinterdekk slites betydelige raskere i sommervarmen enn på vinteren. Dette innebærer at du må kjøpe nye dekk oftere. Bilens drivstofforbruk øker også ved bruk av vinterdekk om sommeren, ettersom de får større rullemotstand.

Dessuten forandrer dekkmønsteret til et vinterdekk seg om det kjøres om sommeren, ettersom det er spesialdesignet for vinterbruk. Det vil skape vibrasjoner, som sliter på hjuloppheng. Dette er naturligvis skadelig for bilen.

5. – Jeg er en så dyktig sjåfør at jeg kan manøvrere bilen min selv om vinterdekk har dårligere kjøreegenskaper om sommeren.

Selv om du er en dyktig sjåfør, hjelper det lite om bilen mister veigrepet som følge av dårlige dekk­ - da er det for sent å gjøre noe. I en slik situasjon handler det om sekunder, og vinterdekk reagerer veldig tregt på rattutslag i sommervarmen. Med gode sommerdekk kan du som en dyktig sjåfør muligens forhindre en sladd, men med vinterdekk ser det mørkt ut.

Er du en av dem som fortsatt er litt på etterskudd med hjulskiftet, er det fortsatt tid til å gjøre dette. Det er enda lenge til vinter, snø og kulde. Heldigvis. Ytterligere argumenter for å få gjort jobben burde være unødvendige.

