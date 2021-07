Folk på flyttefot i Oslo kan forsvinne fra vaksineliste

Personer på flyttefot i Oslo kan risikere å måtte vente lengre på vaksine fordi en systemfeil gjør at noen ikke blir registrert i sin nye bydel. Kommunen har ett råd.

TV 2 har vært i kontakt med flere innbyggere i Oslo som ikke har fått tilbud om vaksine når andre personer i samme vaksinegruppe har fått tilbud.

Årsaken er at de har flyttet fra en bydel til en annen, og på veien har de ikke blitt overført på vaksinelisten til sin nye bydel.

Enkelte har måttet sende mail til kommunen for å forsikre seg om at man får innkallelse.

Oslo kommune bekrefter at dette har skjedd. De sier at det dog ikke gjelder alle.

VAKSINESJEF: Miert Skjoldborg Lindboe er leder for vaksineprogrammet i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi jobber med å finne ut hva som er årsaken og løse systemfeilen. Noen som flytter, blir automatisk også flyttet over til vaksinelisten til den nye bydelen, andre ikke, sier lederen av vaksineprogrammet i Oslo kommune, Miert Skjoldborg Lindboe, til TV 2.

Skjoldborg Lindboe sier at det er særlig personer som har flyttet til en bydel hvor vaksineringen går raskere, som har tatt kontakt.

Folk som har flyttet til en bydel som vaksinerer raskere, kan dermed risikere å måtte vente litt lengre med å få tilbud hvis man står på vaksineliste hos den gamle og den ikke er like rask.

Likevel er det ikke snakk om lang tid. Oslo kommune regner med at alle over 18 år vil få tilbud om vaksine før uke 29.

Sto ikke på liste

En kvinne som TV 2 har snakket med, flyttet til bydel Gamle Oslo 1. mai og meldte flytting i Folkeregisteret i god tid før det. Hun står også oppført på sin nye adresse i Altinn og Helseboka. Hun fikk også velkomst-e-post fra den nye bydelen da hun flyttet.

Likevel måtte kvinnen, som er i slutten av 20-årene, sende mail til vaksinesenteret i sin nye bydel for å forsikre seg om at hun var registrert i bydel. Det var hun ikke.

I en e-post i juni skriver bydel Gamle Oslo:

«Kan dessverre ikke se at du er registrert her i Bydelen Gamle Oslo. Ber deg derfor sendte oss kopi av den flyttemelding til Folkeregisteret, så skal vi få deg registrert.»

Årsaken til at hun sendte mail for å forsikre seg om at hun sto på listen, var fordi folk rundt henne i samme aldersgruppe hadde fått time.

Vær obs

Oslo kommune opplyser at de sender innkallelse basert på folkeregistreret, og at folk har registrert seg via registreringsskjemaet og helseboka.

Lederen for vaksineringen i Oslo mener at man bør være obs på følgende om man har flyttet:

– Om man ikke har hørt noe når din aldersgruppe blir vaksinert, bør man kontakte bydelen eller koronatelefonen, sier han.

Skjoldborg Lindboe råder studenter og andre som ikke har sin offisielle adresse i hovedstaden, om å registrere seg på kommunen sine nettsider.

– Alle som bor i Oslo, skal få tilbud om vaksine, sier han.

Stor pågang

97 prosent av alle som har fått tilbud om vaksine i Oslo så langt, har takket ja til vaksine.

Det er stor pågang for å få vaksine, og Skjoldborg Lindboe sier at de så langt har mer enn nok med å håndtere alle som vil ha vaksine, før de går i gang med å finne ut hvem som ikke har svart på tilbud om vaksine. Han understreker dog at vaksinering er frivillig.

Han sier at de snart skal gå i gang med en kampanje om å få unge til å registrere seg fordi de er vanskelig å få tak i. Vaksinesjefen sier at de unge imidlertid møter når de først har booket time.