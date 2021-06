Warholm etter konkurrentens fantomløp: – Jeg får nesten gåsehud av å snakke om det

Karsten Warholm sesongåpner på favorittøvelsen 400 meter hekk på Bislett Games torsdag. Foran 5000 tilskuere.

– Først og fremst ser jeg veldig frem til å ha folk tilbake på tribunen i Norge. Det blir veldig stas. Det er ikke det samme uten tilskuere, sier Warholm til TV 2.

Får gåsehud av tanken på OL-duell

Ulsteinvik-gutten har vært verdens beste løper på 400 meter hekk de siste sesongene, og stadig nærmet seg Kevin Youngs verdensrekord. Men natt til søndag ble det avfyrt et skremmeskudd i USA.

Warholms kanskje argeste konkurrent i Tokyo-OL, Rai Benjamin, noterte tiden 46,83, den nest beste gjennom tidene, på 400 meter hekk under amerikanernes OL-uttak.

Tiden er fem hundredels sekund bak Kevin Youngs verdensrekord fra OL i Barcelona i 1992, og fire hundredeler bedre enn Karsten Warholms europarekord satt i Stockholm i august i fjor.

I FORM: Rai Benjamin viste på OL-uttaket at han er i kjempeform. Foto: Steph Chambers

Men Warholm lar seg slett ikke skremme.

– Det er veldig viktig å ha konkurrenter som presser deg. Det fører til at man tar seg sammen og forsøker å gjøre det enda bedre. Jeg har hele tiden visst at jeg har konkurrenter som puster meg i nakken, og det har holdt meg på tå hev gjennom vinter.

– Vi har ikke ligget på latsiden, forsikrer han til TV 2.

Og på pressekonferansen uttalte han også dette om duellen i OL:

– Jeg får nesten gåsehud av å prate om det.

– Dette er sport, og dette er grunnen til at jeg er med. Jeg er med for å prestere og konkurrere mot de store gutta. Enten vinner jeg eller taper, men jeg vil alltid gi mitt beste, og jeg vil alltid prøve å lede etter 200 meter og så se hva som skjer.

– Man trenger disse duellene. Det er viktigere enn noen gang når folk kun ser på rekorder, sko og fartslys som går rundt og rundt. Vi trenger dueller, ansikt til ansikt, hvor de beste møter hverandre.

– Nå får vi se om jeg har gjort min jobb, og det tror jeg at jeg har gjort. Jeg føler meg svært godt forberedt, motivert og inspirert, sier Warholm.

Sov under fantomløpet

Warholm fikk imidlertid ikke med seg Benjamins fantomløp i USA, som fikk mye oppmerksomhet i internasjonale medier.

– Jeg sov, sier han og ler.

25-åringen er imidlertid glad for at hans øvelse er i medienes søkelys for tiden.

– Men jeg har sosiale medier og der har jeg lest en god del om det. Det er en øvelse som har vokst på folk. Dette er tiden for 400 meter hekk.

Young er ikke med på Bislett, men stiller til start i Monaco, sammen med Warholm, neste fredag.

Foruten Young, Warholm og Benjamin, er det kun qatarske Abderrahman Samba som har løpt under 47 sekunder på 400 meter hekk.