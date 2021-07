Norsk stortalent vil vinne Tour de France: – Drømmen er blitt et mål

– Kanskje neste år, hvem vet? sier det norske stjerneskuddet Tobias Foss på spørsmål om når han blir å se i Tour de France for første gang.

24-åringen har hatt en god vårsesong, der han ble nummer ni sammenlagt i Giro d'Italia. Det er tidenes beste plassering av en nordmann i treukersrittet.

Jumbo-Visma-rytteren mener han «fikk gode svar» på italienske landeveier. Målet er å komme til Tour de France – og sykle inn i Paris i gult i fremtiden.

– Hele interessen min med sykkel startet med Touren og spesielt den gule trøyen. Helt siden jeg ble interessert og startet å sykle aktivt, har det vært en pådriver å vinne Tour de France sammenlagt, sier Foss i TV 2s Tour-studio.

Det er ikke første gang Foss snakker om den store Tour de France-drømmen.

– Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har jaget det hele veien. Jeg har fått svar på at jeg vokser veldig fint inn i etappeløp, og jeg viser at jeg klarer meg greit i lange tourer. Drømmen har vært der hele veien, og nå er det blitt et mål, sier han.

Tobias Foss mener han er på rett sted i Jumbo-Visma.

– Jeg vet at jeg er på et lag som gir meg alle rammer til å utvikle meg, så jeg håper jeg kan ta steg og begynne å stille i løp som kaptein fremover, sier han.

Foss er for tiden hjemme på sommerferie i Norge. Det neste store målet er OL i Tokyo, men han bryr seg ikke om resultatet i lekene.

– Hva bryr du deg om da som idrettsutøver?

– Det er OL, da. Det er hele opplevelsen, bo i deltakerlandsbyen, forberedelsene … Det er noe veldig unikt, så jeg skal forberede meg så godt jeg kan og stille opp i god form. Vi skal gå ut og gjøre vårt beste, men jeg ønsker også å benytte anledningen til å oppleve. Det er ganske få som får oppleve OL, så det må egentlig bare nytes som den opplevelsen det er. Hvis jeg er i god form og forbereder meg bra, er det mulig å få til et aktivt løp og få vist meg frem. Det hadde også vært en fin gulrot, sier Tobias Foss.