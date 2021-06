Politiet advarer mot TikTok- trend: – Det er livsfarlig

Politiets nettpatrulje i Agder delte et innlegg på deres Facebook om at politiet har fått i flere meldinger om at syklister opplever at forhjul, ratt og andre deler løsner.

De mener hendelsene kan ha en sammenheng med en TikTok- trend.

– Trenden går ut på at hovedsakelig barn og unge løsner deler på sykler til andre barn og unge eller ukjente personer. Det blir ofte gjort i tilknytning til skoleområder, sier Sigrid Viste ved politiets nettpatrulje i Agder.

Videre er hensikten at fallet filmes når uvitende syklister setter seg på sykkelen.

– Fatale konsekvenser

I Facebook-innlegget skriver Politiet om en liten gutt som opplevde at forhjulet løsnet. Barnet måtte kjøres i ambulanse til sykehus med alvorlig skade i ansikt og hode.

Viste mener trenden kan ha dødelige konsekvenser, og frykter at barn og unge ikke ikke skjønner alvoret.

– Vi forstår at det har blitt gjort for morro skyld, men det kan i verste fall få fatale konsekvenser. Det er en livsfarlig trend, sier Viste.

Viste håper at folk blir mer bevisste på å sjekke at sykkelen er i god stand før de sykler, spesielt dersom den har stått parkert i et uovervåket område en stund.

– Husk å sjekk at bremsene fungerer og at alt sitter som det skal. Vi oppfordrer også alle foreldre til å snakke med barna og ungdommen om at man både må være obs på at det skjer, men også ta en prat om at det ikke er sånn man gjør på spøk - det er alvor, sier Viste til TV 2.

Ber folk rapportere

Politiets nettpatrulje oppfordrer nå folk til å anmelde eller rapportere dersom dette er noe de opplever.

– Vi har fått rapporteringer på dette både i Agder og nasjonalt. Det er viktig at folk sier i fra til oss både om dette skjer med dem eller om de ser noen TikTok-videoer med slikt innhold, sier Viste.

Hun håper også at advarselen deres kan forhindre at flere ulykker skjer.

– Vi går ut med dette fordi vi tenker det er viktig at folk vet om det. Vi gjør det ikke for å skremme, men for å opplyse.

Viste opplyser om at tilfellene som er rapportert inn eller anmeldt blir etterforsket videre lokalt.