Hegerberg om comebacket: – Vil ta tilbake min trone i fotballverden

Ada Hegerberg tilbringer sommeren i Norge nå som Lyon-spillerne har ferie.

– Det går veldig fint, og det er godt å være hjemme igjen. Det har tatt meg ett og et halvt år siden sist. Kjekt å se familie og venner igjen, sier Hegerberg til TV 2.

25-åringen går stadig skadet. Det var i januar 2020 at korsbåndet røk. I fjor høst måtte hun opereres for et tretthetsbrudd i skinnebeinet, og i vår fikk hun et tilbakefall og er fortsatt ikke tilbake.

Men et comeback nærmer seg nå.

– Det har tatt utrolig lang tid, men jeg er på riktig vei og har funnet en løsning på det. Jeg sikter meg inn mot ny sesong. Nå har jeg holdt ut så lenge, så nå skal jeg klare å holde ut den siste lille delen som gjenstår før jeg er klar igjen .

– Vil ta tilbake min trone i fotballverden

Men nøyaktig hvor lang tid det vil ta, vet hun ikke.

– Gi meg tid, men jeg skal nok være «good to go» når vi er i gang, sier Hegerberg.

– Det er fortsatt et lite stykke igjen med arbeid. Men jeg nærmer meg, og gleder meg noe inn i ... utrolig mye.

– Det bobler greit på innsiden?

– Ja, det bobler. Det har kokt i ett år nå. Ett og et halvt. Jeg vil ikke komme tilbake bare for å spille. Jeg kommer tilbake med ambisjon om å ta tilbake min trone i fotballverden. Da kreves det veldig mye hardt arbeid, smart arbeid, tid, og offensivt hode.

SNART TILBAKE: Det gjenstår fortsatt litt før Ada Hegerberg er tilbake på banen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Storscoreren fra Sunndalsøra legger ikke skjul på at hun har vært i kjelleren det siste halvannet år.

– Det er sånn livet er, det tror jeg vi alle har lært nå: Én dag så har du noe, og den andre dagen har du det ikke. Det handler mye perspektiv og å nyte de små øyeblikkene, uansett hvor klisjéaktig det høres ut. Men jeg kommer til å reflektere helt annerledes når jeg er tilbake fra det her.

– Det har vært skikkelig tungt. Det er en del av gamet, men jeg skal ikke legge skjul på at det har vært en utrolig tøff periode. Men når du er nede i dritten, så kommer du deg gjennom det likevel.

– Nå handler det bare om å se fremover.

– Når har det vært tyngst?

– Hele tiden. Én dag uten fotball er tungt. Og så blir det bare flere og flere og flere. Identitet min er bygget rundt at jeg er fotballspiller, og når du ikke får vært det, hva er du da, liksom?

LENGE SIDEN: Det er en stund siden sist Hegerberg har kunne jublefor scoring for Lyon. Ikke siden januar 2020 har hun vært på banen. Foto: Balazs Czagany / MTI via AP

– Kommer tilbake som en ny person

Når hun kommer tilbake, tror Hegerberg vi vil se en ny utgave av henne.

– Det har ikke satt noen stopper for mine ambisjoner. Jeg tror jeg kommer tilbake som en ny person. Og som en ny fotballspiller.

– Det blir på en positiv måte, et volum to. Du setter pris på hverdagen og fotballen på en helt annen måte når det blir tatt fra deg. Det føles som om noen har tatt det fra meg i ett og et halvt år. Og jeg har stått alene.

– Sånn er det å være langtidsskadet. Og det er derfor jeg har benyttet muligheten til å utvikle meg på andre områder. Jeg har lært veldig mye om kroppen min, og det mentale er en helt annen historie igjen.

Selv vil hun ikke ta noe for gitt etter tilbakefall i opptreningen. Fokuset er bare på å gjøre comeback.

– Jeg gleder meg helt utrolig mye, og er sikker på at jeg kommer sterkt tilbake. Men gi meg litt tid først, sier Lyon-spissen.