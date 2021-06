Volvo skal halvere tiden det tar å lade elbilen

Om bare ni år skal Volvo være en hel-elektrisk bilprodusent. I dag har de to elbiler ute på markedet – i tiden fremover skal det komme minst én ny elbil hvert år.

Dette betyr en voldsom teknologisk satsning fra svenskene. I dag har de avslørt noe av det de jobber med - på online-eventet Car Tech Moment.

Her fikk vi blant annet vite at Volvo er i full gang med å optimalisere utvikling og produksjon av batterier for å møte kundenes behov: Fokuset er særlig på to ting: Lengre rekkevidde og kortere ladetider.

For å oppnå dette forbedrer selskapet litium-ion-batteriteknologien i det som blir dere andre generasjon elbiler. Første modell ut er neste generasjon av den store SUV-en XC90, som kommer på en helt ny og helelektrisk plattformteknologi neste år.

Kutte ladetiden

Rundt midten av tiåret vil det så være duket for den tredje generasjonen av elbiler fra Volvo. For disse bilene planlegger selskapet å forlenge rekkevidden ytterligere og integrere batteripakken i gulvet på en måte som stiver opp bilen og forbedrer effektiviteten.

I nær fremtid innleder Volvo et samarbeid med det ledende svenske batteriselskapet Northvolt for å øke energitettheten i batteriene sine med opptil 50 prosent sammenlignet med hva som er tilgjengelig på markedet i dag. Senere i dette tiåret satser Volvo også på å bryte den magiske grensen for energitetthet på 1000 Wt/l, og med det oppnå en reell rekkevidde på 1000 kilometer.

De nåværende ladetidene forventes å være nesten halvert innen 2025, takket være bedre batteriteknologi og løpende forbedringer av programvare og ladeteknologi.

Nylig bekreftet: Volvos storselger-SUV skal også bli elbil

Ladetid er et tema for mange som har elbil, her handler det om å få mest mulig rekkevidde på kortest mulig tid.

Bruke fornybar energi

– Vi etterstreber kontinuerlige forbedringer av kundefordelene ved å kjøre en helelektrisk Volvo. Ved å forenkle måten vi utformer og integrerer batteriene på, kan vi redusere vekten og maksimere plassutnyttelsen. På den måten vil vi oppnå betydelige forbedringer av batterikapasitet, rekkevidde og ladetider, sier Henrik Green, teknologidirektør i Volvo Cars.

Parallelt med at Volvo går over til å bli en helelektrisk bilprodusent, blir også bærekraftsaspektet stadig viktigere. Batteriene fra Volvos planlagte samarbeid med Northvolt skal produseres ved bruk av 100 prosent fornybar energi, og selskapet jobber også for å få andre batterileverandører til å gjøre det samme innen 2025.

Mener «elbil-revolusjonen» er syv-åtte år unna

C40 er elbil nummer to fra Volvo, det er også den første bilen deres som kommer i kun elektrisk utgave.

Kan selge strøm fra bilen

Volvo har en tydelig strategi for å redusere karbonavtrykket fra batterier ved å gjøre bedre bruk av de verdifulle materialene de inneholder. Alle steder der det er mulig skal selskapet reprodusere eller gjenbruke batterier. Volvo undersøker også muligheten for potensielle gjenbruksmuligheter til andre formål, som for eksempel energilagring.

Der det er mulig, skal kasserte batterier resirkuleres av autoriserte resirkuleringsselskaper som kan tilby en lukket resirkuleringssløyfe for kritiske materialer, til bruk i fremtidige batterier.

Fra XC90 skal Volvos elbiler ha mulighet for såkalt toveislading, der kundene kan laste overskuddsstrøm fra bilbatteriet over på strømnettet, der det er mulig. Dette betyr at eiere av elektriske Volvoer kan tilby energi til nettet når prisene og CO2-utslippene i forbindelse med elektrisitetsproduksjon er på sitt daglige toppnivå, og lade bilen sin når utslippene faller.

Denne elbilen kan drive verktøy og annet strømkrevende utstyr

Elektriske XC40 er en stor suksess for Volvo i Norge, snart får den selskap av mange flere modeller i Volvos elbil-utvalg.

Leder innen premiumsegmentet

Tidligere denne måneden kunngjorde Volvo et planlagt samarbeid med Northvolt om å utvikle og produsere bærekraftige batterier. Disse vil være skreddersydd for å drive neste generasjons helelektriske Volvo- og Polestar-biler samt sikre fremtidige leveranser av de bærekraftige batteriene som trengs for å støtte vekst.

Volvo anser at samarbeidet med Northvolt er avgjørende for ambisjonen om å bli en leder innen premiumsegmentet for elbiler og selge utelukkende elektriske kjøretøy innen 2030.

Det er også et viktig skritt for å utvide selskapets interne produksjons- og utviklingskapasitet i samarbeid med ledende teknologiselskaper.

Pris, rekkevidde og utstyr: Les mer om nye Volvo C40 her

Video: Snart er Volvo C40 i Norge