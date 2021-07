Disse seks tingene må på plass for å få slutt på nakenbilde- og overgrepstrenden

For å snu den negative trenden der ungdom bytter og selger nakenbilder, må vi forebygge at ungdom utnytter jevnaldrende som er villig til å selge nakenbilder for å få penger eller ting de ønsker seg.

Nylig informerte politiet og overgrepsmottaket i Agder om en ny overgrepstrend på Sørlandet: Barn selger bilder av seksuell art for å få penger, tjenester eller varer.

Enkelte ganger kan den digitale kontakten føre til avtaler om fysiske møter, som kan utvikle seg til grove overgrep.

Overgrepsmottaket sier at det er registrert en økning i tilfeller hvor barn i 13-16-årsalderen utsettes for seksuelle overgrep av eldre ungdom.

Når omfanget øker og ofrene stadig blir yngre, er det tydelig at det svikter i flere ledd.

Redd Barna tror at for å snu denne negative trenden, må vi støtte oss til kunnskap fra ungdommene selv. Vi har derfor snakket med ungdommer om drivkraften deres for å dele nakenbilder, om press blant jevnaldrende, hyppige forespørsler om å selge bilder og om pornografiens påvirkning.

Dette er hva de mener må være på plass for å beskytte ungdom mot uønsket spredning av nakenbilder og krenkelser:

1. Voksne må forstå og kommunisere bedre om nakenbilder

Voksne må ikke sette likhetstegn mellom deling av nakenbilder og overgrep, men heller lære ungdom å forstå forskjellen på hva som er frivillig og jevnbyrdig, hva som er negativt, og hva som er skadelig og ulovlig. Skal man nå ungdom må informasjonen gis på en ikke-dømmende måte.

2. Mer undervisning om kropp, seksualitet og overgrep på skolen

For å forebygge overgrep blant jevnaldrende, må barn og unge lære om overgrep og seksualitet fra tidlig alder og på skolen. Voksne må snakke med barn om temaet, slik barn lærer om hva overgrep er, at det er ulovlig å spre nakenbilder og hvordan de kan få hjelp om det skjer. Barn og unge må også få mer kunnskap om kropp, seksualitet og det å respektere andres grenser.

3. Styrke forståelsen for samtykke og lovverket

Ungdom har behov for mer kunnskap om samtykke og hva som er innafor eller ikke. Det kan være gråsoner mellom utprøving, manipulering og overgrep. Ungdom har ikke nødvendigvis en selvforståelse av at de er ofre. De kan selv ta initiativ til å selge bilder, og oppleve at det er lettjente penger og lite problematisk der og da.

4. Styrke ungdoms evne til å være støttespillere

Vi må satse på tiltak og aktiviteter som handler om at ungdom blir bedre på å være støttespillere for hverandre. Dette er viktig for at de skal skjønne at det er ikke greit å misbruke en annen persons seksualitet, og at de sier ifra om de ser at det skjer med vennene sine, i klassen eller på nettet.

5. Økt innsats mot de mest sårbare og risikosøkende

Enkelte ungdommer er særlig utprøvende, sårbare og risikosøkende, de kan selge nakenbilder for å få goder eller ting de har behov for. Ungdom som bryter normer for hva som er vanlig å dele, kan være mer utsatt for seksuell trakassering blant jevnaldrende. Det er derfor særlig viktig å utvikle gode hjelpetilbud rettet mot unge i sårbare livssituasjoner.

6. Stille tjenestene til ansvar

Det må ikke være mulig for barn og unge å tjene penger på seksuelle tjenester gjennom ulike apper, og det hviler et ansvar for bransjen å unngå at deres delingstjenester brukes for å muliggjøre overgrep mot ungdom.

