Trodde det var en hund: – Pulsen ble plutselig veldig høy

John Henrik Larsen og samboer Ida Marlen Svendsen var på tur hjem i bil fra Andørja i Ibestad kommune til Sjøvegan i Salangen kommune da en ung bjørn kom springende foran dem på fylkesvei 848 seint tirsdag kveld.

–Jeg trodde at det først var en stor elghund som hadde slitt seg først og at her måtte vi stoppe for å finne eieren, forteller John Henrik Larsen.

Han la merke til at den sprang litt rart og dermed var samboer Ida Marlen Svendsen raskt ute med å slå fast at det var noe helt annet.

– Det er ikke hund, men en bjørn! utbrøt hun fra passasjersetet.

Larsen er redaktør i Salangen Nyheter og var raskt fremme med kameraet for å dokumentere hendelsen.

UVANLIG SYN: – Det var veldig spesielt å få så nærkontakt med bjørnen, forteller John Henrik Larsen og Ida Marlen Svendsen. Foto: Nils Ole Refvik, TV 2

Samboeren filmet den noe uvanlige hendelsen med mobil.

– Dette måtte jeg bare få dokumentert for ingen ville ha trodd meg uten bevis. Jeg tror det var en fordel eller så kunne jeg ha blitt tatt for å lage "fake news" bare for å lage nyheter, humrer Larsen.

Trolig en ung bjørn

Han la ut hendelsen på sine egne nyhetsider sent tirsdag kveld.

Etter hvert forsvinner bjørnen ut av veien og opp i skogen.

Samboerparet trodde først at det var en bjørnunge de så og fryktet at det var ei binne også i området, men trolig er det en ung bjørn de har observert.

– Jeg kan godt forstå at det kan oppfattes som en bjørnunge ut fra farge rundt nakken. Jeg har studert videoen og størrelsen tatt i betraktning, er det nok en ung bjørn i aldere 2,5 til 3,5 år vi snakker om her, forteller Emil Halvorsrud, rovviltansvarlig for Statens naturoppsyn (SNO) i Troms.

Det er nå iverksatt leting og felling av bjørnen.

– Det er et interkommunalt fellingslag som består av lokale jegere som nå drar ut, SNO bistår bare, sier Halvorsrud.

Stor påkjenning

Kommunene i Lavangen, Salangen og Bardu i Troms har lenge slitt med store tapstall på sau som følge av bjørnens herjinger.

OFTE SETT: Det er mange sau som den siste tiden er blitt utsatt for bjørneangrep. Foto: Privat

– Fra området Salangen kommer det fortsatt inn skademeldinger på dyr. Så sent som i tidsrommet 24 til 26 juni er det meldt om to døde dyr, sier Halvorsrud.

– Er det mye bjørn i Troms nå?

– Vi vet om sju kjente bjørneidentiteter i Troms i 2020. Nå venter vi alle på DNA prøver som er hastesendt til Trondheim på de to bjørnene som allerede er skutt, sier Halvorsrud.

Iverksetter jakten

Nå er det altså iverksatt leting etter bjørnen som ble observert og filmet, og allerede onsdag ettermiddag er SNO på plass i Salangen.

GODE SPOR: Jakten på den unge bjørnen er allerede i gang, forteller Lars Gangås, fellingsleder i Statens naturoppsyn. Foto: Jon Henrik Larsen, Salangen-Nyheter.com

– Det vi tenker nå er at vi fortet oss hit for å se om hundene var interessert i sporene. Vi har akkurat sluppet hundene og det virket som det luktet litt. Det var rimelig gode observasjoner vi fikk i går kveld på video, forteller Lars Gangås, fellingsleder i Statens naturoppsyn.

For bønder i de tre berørte kommuner har det vært tungt å finne døde og skadde sau. Så sent som sist helg var landbruks- og matminister Olaug Bollestad på besøk i Salangen for å gi sin medfølelse.

Gjør inntrykk

– Vi må ta i bruk hele verktøykassen når man kommer i en slik situasjon. Det gjelder alle etater, fortalte Olaug Bollestad, landbruks- og matminister.

– Staten må bidra for å ta ut de dyrene som ikke skal være her, og det gjør inntrykk å høre flere bønder fortelle om sauer som går med 7-8 lam fordi de overtok andre sauer sine lam. Det gjør inntrykk og det skal ikke være slik, sa Bollestad.

FELLINGSTILLATELSE: Dette er en av to bjørner som ble skutt i Bardu kommune 21 og 23 juni i år. Foto: Skadefellingslaget/ Bardu kommune

– Hvor uvanlig er det å se en bjørn som springer rundt på en fylkesvei på denne måten?

– Det er en spesiell hendelse her nordpå i hvert fall. Aldri hørt om at en bjørn er blitt filmet på en vei i Salangen, forteller Emil Halvorsrud, rovviltansvarlig for Statens naturoppsyn (SNO) i Troms,

For John Henrik Larsen og samboer Ida Marlen Svendsen var det en helt spesiell opplevelse.

– Det var en veldig artig opplevelse og jeg må innrømme at pulsen ble veldig høy. Jeg er veldig glad for at vi satt i bilen for å si det sånn, sier Ida Marlen Svendsen.

– Det er en fantastisk opplevelse og rimelig spesielt å komme tett innpå et slikt dyr. Jeg har fått høre at bjørnen er på rundt 80 og 90 kilo, så det er ganske spesielt og en naturopplevelse som vi ikke glemmer med det første, sier det to.