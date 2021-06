Skremmende syn for Froome: – Jeg kan ikke huske å ha sett det før

Det så alt annet enn bra ut for Chris Froome da den britiske stjernen gikk ned på første etappe og måtte støttes inn i lagbussen av tre mann etter målgang.

Men til manges overraskelse stilte Froome til start på andre etappe i Tour de France, som han har vunnet sammenlagt fire ganger.

– Jeg føler meg bedre og bedre, sier Chris Froome til TV 2 og resten av pressekorpset etter å ha kommet i mål på onsdagens tempoetappe.

De første dagene av Tour de France har vært preget av flere stygge felt.

– Jeg har mange mørke blåmerker på øvre del av leggen og brystet, men jeg er ikke den eneste. Det er mange som har gått ned de siste dagene, sier Froome.

– Jeg kan ikke huske å ha sett så mange skadde ryttere før. Det er ganske skremmende, fortsetter Israel Start-Up Nation-rytteren.

Tempoetappen handlet for Froome om å få en gjennomkjøring og komme innenfor tidsfristen.

– Jeg presset meg litt, men jeg ga ikke alt. Jeg ga 85 prosent. Jeg føler meg ålreit, og ting er i ferd med å fungere igjen etter krasjen på første dag. Det går i riktig retning, sier Froome.

Froome er en av stjernene som har vært sterkt kritisk til flere av løypene på åpningsetappene av Tour de France.

– Det som skjedde var veldig uheldig, spesielt når bekymringen ble reist før start. Det er veldig beklagelig, spesielt når det kommer så mange andre regler som ikke bedrer sikkerheten. Når det kommer reell bekymring for sikkerheten, blir det avslått. Det får oss til å lure på om de virkelig bryr seg om vår sikkerhet, sa Froome før starten på tirsdagens etappe.

Chris Froome er ikke i nærheten av å ha kommet tilbake til god, gammel form etter skrekkulykken for to år siden, der han pådro seg brudd i lårbein, albue, hofte, ribbein og nakke.

– Han er en tøffing, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen tidligere i Touren.

– Du kan stusse over hvorfor han er med i det hele tatt og hvorfor laget tok han ut, men han ønsket det sikkert selv. Det kan godt være det hadde vært bedre om han hadde trent på egenhånd, for vi visste på forhånd at han ikke hadde noe her å gjøre, men han er vel bestemt på å slite seg gjennom Tour de France. Han tror han skal komme tilbake på høyt nivå. Det er derfor han føler behov for å kjøre gjennom Tour de France. Etter min mening burde han heller trent og forberedt seg enda ett år før han kom tilbake, mente Lauritzen.

Før start i Brest snakket Froome at han drømmer om å vinne en etappeseier i løpet av Tour de France.