Norges sammenlagthåp tilbake på sykkelen etter skrekkvelten

Oppegårdsgutten har blitt nummer åtte sammenlagt i Spania rundt, han var Norges store sykkelhåp i OL og i år skulle han slå til i Giroen.

Slik ble det ikke.

For i vår gikk det skikkelig galt på en treningstur, bare noen minutter hjemmefra. Han skulle ut på en av de vanlige turene på Gamle Mossevei, veier han sykler på hver dag når han er hjemme. Men denne turen endret planene for resten av sesongen.

– Det som skjedde var at jeg traff et hull i veien. Så forsvant framhjulet mitt rett ut til høyre og jeg skøyt fart inn i autovernet. Da hadde jeg null sjanse.

ENDELIG: Carl Fredrik Hagen er glad for at det har gått så bra som det har etter skaden. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det endte med et skademareritt som har foregått over fire måneder og som enda ikke er over. Men 29-åringen er fortsatt ved godt mot.

– Shit happens, det kunne gått så voldsomt mye verre. Hadde jeg landet noen centimeter til den ene eller andre siden så hadde jeg ikke stått her i dag, sier han med et smil om munnen.

Men nå skal sykkelproffen ut på sykkelen igjen for første gang siden den stygge velten.

– Nå er jeg faktisk ganske spent. Jeg vet jo at jeg kan sykle, men det er spennende å se hvordan skuldrene funker på sykkel. De siste ukene har jeg syklet inne på rulle med armen i fatle, så det blir jo litt "nytt" å være på veien.

Det er ikke bare å sykle som har vært vanskelig. Ettersom smertene har tvunget Hagen til å beholde hånden i fatle til en hver tid.

– Jeg har ikke fått til å knyttet skoene, jeg har ikke klart å ta på sokkene selv og å kjøre bil har vært umulig. Så man blir satt helt ut når den hånden du bruker til alt blir satt ut av spill. Heldigvis har jeg fått god hjelp av familie og samboer.

ULYKKESSTEDET: Hullet han satt framhjulet i er tettet etter velten. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Allerede på sin første tur sykler han forbi ulykkesstedet.

– Det var litt tøft å komme tilbake første gang. Men jeg er ikke redd nå lengre. Men det sier litt når jeg som har vært så påpasselig er så uheldig. Jeg fiklet ikke med mobil eller mat, ingenting, å så bare boom så ligger jeg i veikanten.

– Målet nå er å få noen positive opplevelser på sykkelen

Den alltid så blide syklisten vil heller se frem i mot slutten av sesongen, som han håper å rekke. Prognosene sier at han skal være tilbake på startstreken i starten av september. Men målet om å levere solide resultater er kraftig nedjustert.

– Målet nå er å få noen positive opplevelser på sykkelen, om det er å hjelpe en lagkamerat til et godt resultat eller om jeg får et resultat selv - som ville vært en kjempebonus - det er ikke så farlig egentlig.

I BUKKEN: Carl Fredrik Hagens første sykkeltur på veien etter skaden han pådro seg i mars da han veltet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

De første meldingene etter fallet ville ha det til at han kunne rekke OL i juli, det var før det ble bestemt at det var behov for et kirurgisk inngrep.

– Det medisinske apparatet fant ut at det var behov for en operasjon, og den ble gjennomført i slutten av april. Da røk egentlig resten av mine opprinnelige mål denne sesongen.

Og operasjonen ble relativt omfattende.

– Det ble en kikkehullsoperasjon hvor de gikk inn seks steder rundt skulderen og det tok bortimot fire timer.

Siden det har det handlet om å trene alternativt. Alt fra å sitte på rulle med en arm i fatle, til å gå flere timer på mølle i varmerom.

– Og så er jeg et friluftsmenneske, jeg elsker å være ute. Så på det meste har jeg gått 80-90 kilometer i uka, i tillegg til den alternative treningen.

Stjernelaget

Etter to sesonger i Lotto-Soudal signerte Carl Fredrik Hagen i fjor for Israel Start-Up Nation. Laget som for et år siden tok over World tour lisensen til Katusha-Alpecin.

Hagen rakk ikke å sykle mange ritt for sitt nye lag før skaden inntraff. Heldigvis for han har han signert en kontrakt som går ut 2022 og på det laget er det flere stjerner.

– Jeg gleder meg til å få sykle på lag med Froome, Dan Martin og resten av gjengen. Jeg fikk flere fine turer med dem i oppkjøringen til denne sesongen og jeg håper jeg kan ta til meg mye fra dem inn mot neste sesong igjen.