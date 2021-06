Kansellerer skandale-reality på grunn av barneporno-rettssak

Josh Duggar (33) er kjent fra både «19 kids and counting» og «Counting on» på TLC. Nå sier TV-karrieren hans stopp, på grunn av en rettssak som omhandler barneporno.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters handler anklagene mot TLC-kjendisen om at han angivelig skal ha motatt og oppbevart materiale som viser seksuelt misbruk av barn.

Nettstedet TMZ skriver at Duggar ble arrestert i april, på grunn av barneporno som blant annet inkluderer bilder av mindreårige under 12 år.

En talsmann for Statsadvokaten i USAs distriktkontor i Arkansas, bekrefter overfor flere amerikanske medier at Duggar erklærte seg uskyldig i de første avhørene.

Hvis han blir dømt, kan han få opptil 20 år i føderalt fengsel. Han er løslatt i påvente av rettssaken, som nylig ble utsatt til november.

MUGSHOT: Dette bildet er fra Washington politidistrik 5. mai 2021. Foto: AP / NTB

Tidligere anklaget for barnemisbruk

Josh Duggar ble først kjent gjennom TLC-serien «19 kids and counting». Livsstilsserien handlet om foreldrene til Duggar, Jim Bob og Michelle, som har 19 barn, inkludert Josh.

En av årsakene til at Jim Bob og Michelle har så mange barn, er at Duggar-familien har uttalt at «gud skal bestemme hvor mange barn vi får», og bruker dermed ikke prevensjon.

Serien ble kansellert i 2015, fordi Josh ble anklaget for å ha misbrukt fem barn, fire av disse var søstrene hans.

Selv om han kom med følgende uttalelse i 2015, kom det aldri en straffesak:

«For tolv år siden, som ung tenåring, gjorde jeg noe som ikke kan unnskyldes. Som jeg er veldig lei meg for og beklager dypt. Jeg skadet andre, inkludert familien og nære venner.»

KJENDiSFAMILIE: Familien har vært på TV-skjermen siden 2009, når den første sesongen ble sendt. Foto: Beth Hall/NTB

Kansellert – igjen

Til tross for den store skandalen, kom spin-off serien «Counting on» noen år senere på samme kanal.

Også her var Josh sin familie med i casten, frem til serien nylig ble kansellert på grunn av den pågående rettssaken, ifølge kjendissnettsredet TMZ.

Ifølge TMZ skal kanalen ha uttalt dette om årsaken tiil kanselleringen:

«Vi føler det er viktig å gi Duggar-familien muligheten til å addressere deres situasjon i en privat setting.»

I Norge sendes fortsatt serien på TLC.