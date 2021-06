Pogacar med «utenomjordisk» Tour-tempo: – I ferd med å feste jerngrepet

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Fjorårsvinner Tadej Pogacar leverte en forrykende tempo på den femte etappen i Tour de France. Sloveneren vant etappen 19 sekunder foran tempofavoritten Stefan Küng, som måtte ta til takke med en andreplass.

– Dette er utenomjordisk av Pogacar! Vi glemmer ikke at han vant til La Planche des Belles Filles i fjor, men i forhold til hva han har vist så langt i år på tempo, er dette helt rått, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Pogacar har nå ett minutt og 40 sekunder ned til landsmann Primoz Roglic på tiendeplass i sammendraget. Geraint Thomas er nummer tolv med ett minutt og 46 sekunder opp til Pogacar. Av sammenlagtkandidatene er Julian Alaphilippe nærmest med 40 sekunder opp til UAE Team Emirates-rytteren.

– Pogacar er i ferd med å feste jerngrep på rittet, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

van der Poel beholdt gul trøye

Pogacar er åtte sekunder bak Mathieu van der Poel i sammendraget.

Tempoetappen gikk mellom Changé og Laval og var på 27,2 kilometer.

– Det var en veldig god dag for meg. Jeg gjorde ingen feil. Det var perfekt vær. Dessverre var det noen ryttere som fikk våte veier, men jeg hadde perfekte forhold. Jeg presset meg bra og fant en fin rytme. Jeg er spent på resten av Tour de France, sier Tadej Pogacar i seiersintervjuet.

Mathieu van der Poel beholdt den gule ledertrøyen etter en heroisk tempoetappe. Han ble nummer fem på etappen, 31 sekunder bak Pogacar.

– Det er en utvikling i karrieren til van der Poel at han står her i gul trøye, sa Mads Kaggestad på bildene av nederlenderen i gult på podiet.

Thomas: – Følte meg forferdelig

Det ble en forferdelig dag for Geraint Thomas og Ineos Grenadiers. Richard Carapaz er nærmest Pogacar av det britiske storlagets ryttere. Carapaz har ett minutt og 36 sekunder opp til den regjerende Tour de France-vinneren.

– Jeg føler at jeg kjørte den beste tempoetappen jeg kunne gjort. Jeg var litt konservativ i starten, kanskje for konservativ. Men det var det jeg hadde inne, egentlig. Jeg føler meg selvsagt ikke helt hundre prosent, men jeg ønsker ikke å fokusere for mye på det. Det var ikke nok, sier Thomas.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente. Jeg våknet opp i morges og følte meg helt forferdelig. Men det løsnet litt når jeg kom i gang. Vi må bare bite tenna sammen og fortsette å kjempe.

Det kommer en ny tempoetappe på nest siste dag av Tour de France.