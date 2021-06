Onsdag morgen mistet to menn i 70-årene livet da kanoen de satt i veltet.

De to mennene var på tur i Vierødfossen i Larvik med sine to koner i 60-årene da ulykken skjedde. Kvinnene satt i en annen kano, og kom seg i land på egenhånd.

– Skjønte hva som hadde skjedd

Tom-Eirik Skarpsno holder til i området, og våknet av at noen ropte om hjelp.

Skarpsno forteller at han hadde sett ekteparene laste kanoen i elva dagen i forveien.

– Jeg så ikke selve ulykken, men jeg skjønte raskt hva som hadde skjedd, sier han til TV 2.

RYKKET UT: Nødetatene rykket ut med store styrker til ulykken. To menn mistet livet. Foto: Foto: Geir Eriksen

Skarpsno kom etter hvert i kontakt med en av de to kvinnene som kom seg i land. Hun kunne fortelle at de to mennene hadde havnet i vannet.

Det var NRK som snakket med Skarpsno først.

– Det er ikke første gang vi har opplevd dette, men det har gått bra de andre gangene når folk har kantret. Det er dramatisk og skremmende å se hvordan det kan gå, sier han.

KANTRET: De to mennene satt sammen i kanoen som veltet. Begge mistet livet. Foto: Geir Eriksen

– Gjorde mitt beste

Skarpsno sier at fossen som er i nærheten av der ulykken skjedde ofte kan komme litt brått på folk.

– Folk kommer i kano, også er de gjerne litt uforberedt på fossen. Er du ikke forberedt, kommer den kjapt, sier han.

SKREMMENDE: Tidligere håndballtrener Tom-Eirik Skarpsno våknet av at noen ropte om hjelp. Han opplevde hendelsen som skremmende. Foto: Audun Braastad

Mye vann og krefter

Også Skarpsnos far ble vitne til hendelsen.

– Jeg hørte kona til han ene skrike om hjelp, sier Trond Skarpsno til TV 2.

Trond Skarpsno sier det er mange som ser feil på kartet og tror at fossen er lengre ned.

REDDET MANGE: Trond Skarpsno sier at de har reddet mange som har veltet i kano i Vierødfossen tidligere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det ser idyllisk og greit ut, men det er mye vann og krefter. Kommer man på tvers i fossen går det galt, sier han til TV 2.

Skarpsno junior er preget etter å ha kommet tett på den tragiske ulykken.

– Det går fint med meg, jeg gjorde bare mitt beste i den situasjonen som oppsto.

– Utrolig trist

Ordfører i Larvik Erik Bringedal opplyste tidligere til TV 2 at de fire personene som var involvert i ulykken ikke var hjemmehørende i kommunen.

– Det er en utrolig trist nyhet å få. Vi sender våre tanker og medfølelse til de pårørende, sa Bringedal.

De to kvinnene i 60-årene er ivaretatt av helse. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

– Vi prøver å se om det er noen som har sett selve hendelsen, også må vi undersøke kanoen. De to som har kommet seg på land vil også bli avhørt, sa operasjonsleder Anne Mayer til TV 2 tidligere.