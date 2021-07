Var så godt som klar for drømmeovergang. Så oppdaget de et problem

Lørdag fra kl. 17.25: Tsjekkia-Danmark på TV 2 og TV 2 Play.

– Han kom litt ut av ingenting, minnes TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

25-åringen vokste opp i Praha, hvor han tidlig ble blinket ut som et stortalent. Schick var bare elleve år da han ble hentet av storklubben Sparta Praha.

På ungdomslagene scoret han på bestilling.

– Da jeg så teknikken og farten hans, visste jeg at han kom til å spille for en klubb i utlandet, har ungdomstreneren David Houloubek sagt, ifølge The Guardian.

VISER MUSKLER: Med fire mål er bare Cristiano Ronaldo foran Patrik Schick på toppscorerlisten i EM. Foto: Paul Ellis

Schick debuterte for førstelaget som 18-åring, men kamperfaringen fikk han først og fremst på aldersbestemte lag.

Like etter å ha scoret to mål ble han kalt inn på teppet av klubbens førstelagstrener og sportsdirektør.

Schick var sikker på at han skulle få ros.

Istedenfor ble han vist høydepunkter fra kampen.

– De sa til meg at jeg ikke kriget, at jeg ikke hjalp forsvaret og at jeg ikke jobbet for laget. De sa at jeg burde legge skoene på hyllen fordi jeg ikke var på rett kurs for å bli proff. Og de forstod ikke hvorfor folk sa at jeg var et så stort talent, har Schick fortalt til Reporter Magazin.

Den høyreiste, men fortsatt elegante, spissen ble lånt ut til Bohemians 1905. Der ventet en hard kamp i nedrykksstriden. Schick gjorde sakene sine bra og fikk debuten for A-landslaget samme sesong. Sparta tilbudte ham en ny kontrakt, men Schick var misfornøyd med tilbudet.

Spisstalentet ble solgt til italienske Sampdoria for rundt 40 millioner kroner.

Drømmeovergangen kollapset

Der tok det helt av, selv om han ofte ble brukt i en innbytterrolle av Sampdoria-treneren Marco Giampaolo. I sin første kamp fra start scoret han mot Juventus.

I debutsesongen, 20 år gammel, endte han med elleve mål – bare 14 starter til tross. Giampaolo måtte svare for hvorfor den unge tsjekkeren ikke startet oftere.

– Jeg holder ham på benken, for hvis ikke kommer de til å selge ham, spøkte treneren.

Beilerne hadde stilt seg i kø. Og det var ikke hvem som helst. Inter, Chelsea, Roma og Juventus for å nevne noen. Sistnevnte trakk det lengste strået.

Han så ut som en veldig komplett målscorer, egentlig Mina Finstad Berg

Klubblegenden og landsmannen Pavel Nedved hadde sammenlignet ham med selveste Zlatan Ibrahimovic.

Overgangen så ut til å være så godt som i boks. I slutten av juni 2017, mens Schick var med Tsjekkias U21-lag i EM, dro han til Torino for å gjennomføre den medisinske testen. Klubben la ut bilder hvor spisskometen ga tommel opp ikledd Juventus' treningsklær.

Da hører det sjeldenhetene til at en overgang ikke går i boks, men Schick var et av unntakene.

DETALJER UNNA: Juventus skrev på nettsidene sine at mesteparten av den medisinske testen var gjennomført, og at Schick skulle fullføre resten av «formalitetene» etter U21-EM. Foto: Juventus.

Rundt tre uker senere var overgangen fortsatt ikke bekreftet.

Ryktene begynte å gå. Mens noen hevdet at Juventus forsøkte å endre betingelsene i avtalen med Sampdoria, skrev en rekke medier om at han ikke hadde bestått den medisinske testen på grunn av et mindre hjerteproblem.

Juventus skal ha oppdaget en betennelse i hjerteposen. Spilleren har i ettertid forklart at det bare var noe som hang igjen etter tidligere sykdom, og avvist at det var noe alvorlig.

Akkurat nå er ikke Patrik så muskuløs, men du kan bare tenke deg hvor han er om to eller tre år Pavel Nedved

Da Schick kom tilbake fra ferie i midten av juli, skal han ha fått beskjed av agenten om at Juventus ville arrangere en ny medisinsk test. Irritert og lei satte han seg på flyet til Torino for andre gang.

– Jeg fikk det sjekket igjen, men det var nytteløst, har han fortalt til Reporter.

I midten av juli kom bekreftelsen fra klubbene om at det ikke ble noen overgang, men uten å nevne noe om et hjerteproblem.

«Juventus og Sampdoria kan bekrefte at de er blitt enige om ikke å fullføre overgangen for Patrik Schick», lød den.

I harnisk

Overgangskaoset gjorde Massimo Ferrero, president i Samporia, opprørt.

– Det er en farse, tordnet han, ifølge Goal.

– Han er ikke frisk, han er veldig frisk. Det de fant tilsvarer en forkjølelse. Sampdoria går ikke tilbake en millimeter på noen enigheter. Gutten er frisk og kan spille, men nå må vi uroe oss for rykter som kan ødelegge imaget til et av de største talentene i europeisk fotball, fortsatte han.

FRITTALENDE: Sampdoria-president Massimo Ferrero. Foto: Andrew Medichini

Den gode nyheten for Schick var at en rekke klubber fortsatt var interessert.

Den dårlige var at utkjøpsklausulen, på rundt 250 millioner kroner, hadde gått ut mens Juventus nølte. Sampdoria kunne kreve så mye de ville for juvelen. Det gjorde en overgang langt mindre sikker.

Halvannen måned senere signerte han for Roma. Denne gangen var det ingenting i veien, verken med den medisinske testen eller mellom klubbene.

Han ble hentet på lån med forpliktelse om kjøp. Totalsummen, med flere prestasjonsrelaterte klausuler, kunne ende på mer enn 400 millioner kroner – da en rekordsum for den italienske hovedstadsklubben.

Krasjlanding

Romas sportsdirektør, Monchi, gledet seg over å ha hentet det han omtalte som et av Europas største talenter. Schick insisterte på at han hadde lagt Juventus-kaoset bak seg.

– Jeg vil ikke snakke om det. Sånn er fotball. Jeg er ikke skuffet, og er absolutt fornøyd med å være her, sa Schick etter å ha tilbrakt en måned i Roma.

Tsjekkeren var langt unna å innfri forventningene. Skader bidro til en trøblete start. Han var langt bak den rutinerte stjernespissen Edin Dzeko i køen, og ble til dels brukt i en uvant rolle på kanten.

NEDTUR: Patrik Schick ble en gedigen skuffelse i Roma. Her med stjernespissen Edin Dzeko. Foto: Max Rossi

På to sesonger ble det med fattige åtte mål på 58 kamper.

– Det er fryktelig svakt for en spiss. Han hadde veldig store forventninger knyttet til seg, men det bare funket aldri på noen som helst måte, konstaterer Finstad Berg.

Etter halvannet år i Roma begynte han å jobbe med en mental trener. Ferden gikk videre til Tyskland, et låneopphold hos den ressurssterke klubben RB Leipzig.

Der gikk det bedre. Schick leverte ti mål på 15 starter og sju innhopp i Bundesliga, til tross for at han slet med skader i starten av oppholdet.

Patrik Schick Alder: 25 år Landskamper/mål: 30/15 Klubb: Bayer Leverkusen Tidligere klubber: Sparta Praha, Bohemians 1905 (lån), Sampdoria, Roma, RB Leipzig (lån).

Det ledet til en permanent overgang til Bayer Leverkusen. Debutsesongen var godkjent med ni mål på 29 kamper i Bundesliga.

– Det er langt bedre enn i Roma, men det skulle ikke så himla mye til heller, da. Men han har gjort sakene sine bedre i Bundesliga. Og det jeg synes er positivt å se, er at han har vært veldig god i EM, sier Finstad Berg.

Premier League-klubber advares

Der har han vist hvorfor han ble hauset opp som et av Europas heteste spisstalenter.

Med fire mål er bare Cristiano Ronaldo foran ham på toppscorerlisten. Mot Skottland scoret han fra midtbanen, nærmere bestemt 45,5 meter. Ingen har scoret fra lengre avstand i EM-historien.

Men til tross for at Schick har storspilt, er ikke alle overbevist.

«Chelsea og Arsenal, vær obs: Patrik Schick er ikke spissen dere tror han er», skriver The Times-spaltisten Jonathan Northcroft.

Han har brukt diverse statistikker når han argumenterer for at Schicks mange mål i EM er over forventning, og viser dessuten til at tallene fra de siste sesongene i klubbfotballen ikke akkurat er skremmende.

Finstad Berg kan kjøpe den, og påpeker at de økonomisk sett beste kjøpene sjelden skjer like etter et mesterskap.

– Jeg ville kanskje sett det litt an. Nå har han et bra mesterskap, og jeg unner ham det veldig. Han er 25 år og skal ha de aller beste årene foran seg. Hvis han kan stabilisere seg i Tyskland, i tillegg til å ha et godt mesterskap, kan han være i ferd med å få karrieren mange trodde han skulle få – bare fire-fem år senere enn vi trodde, vurderer hun.

Så gjenstår det å se om det tidvis glemte supertalentet Patrik Schick kan overgå Cristiano Ronaldo og skyte Tsjekkia til et sensasjonelt trofé.

Kilder: The Times, The Guardian, Bundesliga.com, Reporter Magazin, Gazzetta dello Sport, Football Italia, Transfermarkt og WhoScored.com.