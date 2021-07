Vakter brakk armen på Tour-syklist - nå skriver han sørafrikansk historie i Touren

Det var i romjulen 2019 at Dlamini ufrivillig havnet i sentrum for en hendelse som vakte sterke reaksjoner i sykkelmiljøet.

På en treningstur i nasjonalparken utenfor Cape Town ble Qhubeka-NextHash-syklisten revet over ende i stor fart av lokale parkvakter. De mistenkte, feilaktig, at den da 24 år gamle syklisten ikke hadde tillatelse til å sykle der han gjorde.

Vaktene ga Dlamini så hard medfart at overarmen brakk tvers av, før de deretter slengte ham inn i bagasjerommet. Videoen, som du kan se under, ble filmet av treningsmakkeren.

– Sånn er det i Sør-Afrika. Alle liker å ha makt

Resultatet ble et langt skadeavbrekk og oppstandelse i sosiale medier, noe som gjorde at de aktuelle parkvaktene ble midlertidig suspenderte fra jobben sin.

– Sånn er det i Sør-Afrika. Alle liker å ha makt. Det er rett og slett ikke mye man får gjort med det. Det kan skje om du er på feil sted til feil tid. Men det hadde vært bra om slike ting ble undersøkt, sånn at det ikke skjer igjen, sier Dlamini til TV 2 i Frankrike.

TVERS AV: Røngtenbildene viser hvordan overarmen til Dlamini ble brukket.

Skadeavbrekket ble langt, men 25-åringen var tilbake i konkurranse da sykkelsesongen startet opp igjen i august i fjor etter at pandemien gjorde sitt til at det ble minimalt med ritt i første halvdel av 2020-sesongen.

– Det tok lang tid. Veldig lang tid. Men jeg beholdt fokuset på å kanskje sykle Touren og få delta i OL, så det gjorde at jeg klarte å holde meg motivert. 18 måneder senere er jeg her i Touren. Det er jeg veldig glad for.

– Det gir så mye håp til andre sørafrikanere

På plass i Frankrike til sin første Tour er målet rett og slett å høste så mye erfaring som mulig, før turen går videre til OL i Tokyo i slutten av juli.

Dlamini vil få en fri rolle til å jakte etappeseire fra brudd, men selv om han skulle stå igjen uten tellende resultat i sin første Tour de France, er han synlig stolt over å være den første svarte sørafrikaneren i verdens største sykkelritt.

– Det føles helt fantastisk. Det gir så mye håp til andre sørafrikanere om å drømme stort. Alt er mulig. Jeg håper dette kan vise vei for mange andre som vil komme seg til dette nivået og sykle Tour de France en dag, sier han.