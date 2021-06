Rafael Benítez er ny Everton-manager

Everton bekrefter at Rafael Benítez er klubbens nye manager på sine nettsider. 61-åringen har skrevet under på treårskontrakt.

– Jeg er henrykt over å komme til Everton. Gjennom denne prosessen har jeg blitt svært imponert over ambisjonene klubbens representanter har vist, og deres ønske om å sikre suksess for denne historiske klubben, sier Benitez.

Han tar over for en annen profilert manager. Carlo Ancelotti forlot Goodison Park etter bare et år i sjefsstolen. Han er blitt manager for Real Madrid.

Dermed er Benítez tilbake på Merseyside igjen. Fra 2004 til 2010 var han trener for byrival Liverpool, hvor han vant et Champions League-trofè.

Hjemsøkes av gammelt intervju



Ikke alle Everton-fans ønsker spanjolen velkommen med åpne armer. Ikke bare har han trent erkerival Liverpool, men i 2007 sa han i et intervju at Everton var «en liten klubb».

Det adresserer han i sitt første intervju med klubben.

– Jeg har vært i Madrid, Napoli, Valencia, Tenerife, Extremadura og Liverpool. I hver klubb jeg har vært, har jeg kjempet for dem. Om du analyserer ting i den konteksten, hva du forventer fra en manager er å kjempe for klubben din, og jeg vil gjøre det, sier Benitez.

– Jeg er her, jeg vil kjempe for klubben min, jeg vil forsøke å vinne hver eneste kamp. Det har ikke noe å si hvem motstanderen er, eller rivalene. Det er noe du er nødt til å gjøre, det er naturen din, at du må gjøre det du er best til. Grunnen til at mange fans i mange av disse byene elsker meg, er fordi jeg gir alt for dem. Om du analyserer det i den konteksten, så er det veldig klart at jeg vil gjøre det samme for Everton, fortsetter han.

– Vil sørge for suksess



Benítez sin forrige jobb var i kinesiske Dalian Yifang. Foruten Liverpool har han i tur og orden trent Valencia, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid og Newcastle.

Everton så lenge friske ut i Premier League forrige sesong, men så stoppet det opp. Blåtrøyene endte til slutt opp på 10. plass.

– Vi ansetter Rafa fordi vi tror han vil sørge for suksess for klubben og til Evertonians. For å si det enkelt - vi er nødt til å konkurrere i toppen av ligaen og til å vinne trofeer. Rafa er beviselig en vinner, men enorm erfaring internasjonalt og vi har sikret oss den beste mann til å klare det for oss, sier eier Farhad Moshiri.