Krever én meters avstand i valglokalene – slik skal du stemme smittefritt i høst

Flere valglokaler, stemming hjemmefra og egne stemmesteder for personer i karantene. Dette er blant tiltakene som innføres for å sikre smittevern ved valgurnene i september.

Regjeringen iverksetter tiltak for å sikre at alle kan stemme smittefritt og trygt under høstens stortingsvalg. Dette skjer gjennom en forskrift om smittevern ved valget, som nylig ble lansert.

Blant de viktigste punktene i forskriften, er kravet om at alle velgere skal kunne holde én meters avstand til andre fra de står utenfor valglokalet, til de forlater det.

– Det viktigste for meg er å understreke at det er trygt å stemme, uavhengig av hvilken smittesituasjon kommunen er i. Samtidig er det viktig at alle kommuner er forberedt på enhver situasjon, vi vet jo ikke helt hvordan smittesituasjonen er i Norge på valgdagen 13. september, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til TV 2.

Karantenelokaler og hjemmestemming

Det er nemlig kommunene som har ansvar for å sikre at valget kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, avhengig av den lokale smittesituasjonen i hver enkelt kommune.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presenterte den nye forskriften onsdag. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Vi håper jo at vi går mot lysere tider og at det ikke er nødvendig med alle disse tiltakene. Men det er uansett viktig at kommunene er forberedt og klare til å gjennomføre tiltakene, dersom den lokale smittesituasjonen skulle tilsi det, sier Astrup.

I tillegg til kravet om én meters avstand i valglokalene, er det også iverksatt en rekke midlertidige endringer i valgloven. Blant annet:

Kommunene vil ha mulighet for å opprette nye valglokaler, også på selve valgdagen, for å redusere trykket ved de ulike valgstasjonene

Kommuner kan samarbeide om beredskapspersonell, fordi kravet om at stemmestyremedlemmer ikke trenger å være manntallsført i kommunen (dette gjør det også enklere å rekruttere til stemmestyrene).

Valglokalene er knyttet til stemmekretser, men i år er det ikke krav om at plasseringen må ligge inne i den geografiske stemmekretsen. Dette gir kommunene mer fleksibilitet til å finne de best egnede lokalene.

Den foreløpige opptellingen kan starte én gang tidligere enn vanlig, altså på søndag.

Personer som er i isolasjon og som stemmer i egen kommune på valgdagen, skal stemme hjemmefra. Da vil en representant fra kommunen komme hjem og hente stemmen på døra. Velgeren må søke om dette senest klokken 10 på valgdagen.

For velgere som er manntallsført i andre kommuner, så vil det på valgdagen ikke være mulig å stemme hjemme.

Personer som er i karantene skal stemme ved egne valglokaler, eller ved mobile stemmemottak

– For å ivareta demokratiet

Det vil altså være fullt mulig å avlegge stemme selv om du har koronasymptomer eller er i karantene. Samtidig kan friske velgere føle seg trygge på ikke å bli smittet på valgdagen, forsikrer kommunalministeren:

– Det skal ikke være slik at man havner i et stemmelokale der det også er mennesker som er i karantene eller burde vært i isolasjon. Derfor må man ha egne stemmelokaler for dem, sier Astrup.

Han sier myndighetene er villige til å strekke seg svært langt for å forsikre velgerne om at man kan stemme på en smittevernforsvarlig måte. Dersom velgerne ikke har tillit til dette, vil det kunne gå på bekostning av valgdeltakelsen.

– Det vil være svært uheldig. Derfor gjør vi alt vi kan for at det skal være trygt å stemme, uavhengig av eventuelle lokale smittevernutbrudd. Alle disse tiltakene er for å ivareta demokratiet og tilliten til velgerne, understreker Astrup.

Forberedt på kø

Det er mer enn et potensielt smitteutbrudd som kan skape hodebry på valgdagen. En rekke land verden over har avholdt valg under pandemien, noe som har ført til lange køer og mye ventetid utenfor valglokalene. Kommunalministeren sier avstandskravet gjør at det trolig blir kø også her hjemme.

Amerikanske velgere sto timesvis i kø under fjorårets presidentvalg. Her fra Surprise, Arizona. Foto: Edgard Garrido/REUTERS

– Det kan bety at det er lurt å ta med paraply, anbefaler Astrup. Han tror likevel ikke ventetiden vil bli lengre enn under tidligere stortingsvalg.

– Det blir nok som vanlig noe ventetid like før valglokalene stenger, men jeg har ingen grunn til å tro at det blir mer tid i kø enn ved tidligere valg.

For å unngå amerikanske tilstander utenfor valglokalene, kan kommunene velge å opprette flere valglokaler for å fordele velgerne utover. De siste årene har stadig flere valg å forhåndsstemme, en trend Astrup tror vil gjenta seg under årets stortingsvalg. Han føler seg trygg på at de som ender opp med å stå i kø, opprettholder godt smittevern.

Nordmenn har blitt vant til lange køer utenfor Vinmonopolet, her fra Aker Brygge 14. mai. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Vi har alle sett bilder av køene utenfor Vinmonopolet før 17. mai. Vi nordmenn er gode til å holde avstand også i kø, sier ministeren.

Kommunene kan kompenseres

Forskriften stiller mange krav til kommunene, som vil trenge ekstra ressurser og ansatte, både før og under valgdagen. Astrup sier dialogen mellom regjeringen og kommunen er god, og opplever at man er positive til den nye ordningen.

– Vi har ingen indikasjon på at kommunene ikke har nok mannskap per i dag. Hvis dette skulle bli et problem, må vi sette inn tiltak, sier Astrup.

Han bekrefter at Kommunaldepartementet sammen med KS vil se på i hvilken grad den nye ordningen vil medføre store ekstrautgifter for kommunene. Dersom dette er tilfellet, vil de bli kompensert.

– Vi har vært tydelige på at vi skal stille opp for kommunene, og at de ikke skal bli skadelidende som følge av dette.

Ikke elektronisk valg - enda

Norge blir et stadig mer heldigitalt samfunn. Likevel er elektronisk stemmegivning, som trolig ville vært det tryggeste smitteverntiltaket av alle, fremdeles et stykke unna.

Nordmenn kan gjøre det meste med hjelp av BankID. Elektronisk valg er derimot ikke aktuelt med det første. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Den sikreste måten for å sikre at vi har et korrekt antall stemmer, og at stemmegivningen er i tråd med velgernes ønske, er at vi gjennomfører et analogt valg, sier Astrup.

Han påpeker at man ved elektronisk stemmegivning ikke har mulighet til å kontrollere at stemmene ikke blir påvirket. Slik påvirkning kan for eksempel skje ved at et familiemedlem bestemmer hva hele familien skal stemme, noe som blir vanskelig å plukke opp om man stemmer hjemmefra via mobiltelefonen eller datamaskinen.

– Da har man ikke gjennomført et trygt valg, som er det viktigste for oss. Det kan absolutt bli aktuelt med et elektronisk valg i trygge omgivelser, med da må vi ha et vanntett elektronisk system på plass først, sier kommunalministeren.