Triatlon-trioen går for gull: – Norge har det sterkeste laget i OL

De tre norske triatletene Kristian Blummenfelt (27), Gustav Iden (25) og Casper Stornes (24) har levert knallsterke resultater de siste årene. Nå ligger trioen på pre-camp til sitt første OL, i franske Font Romeu.

– Det handler bare om å bygge videre på det vi har gjort tidligere i vinter, så bør det være bra til OL, jeg føler meg i god form, sier Blummenfelt

Nå er det i underkant av en måned til OL-ilden tennes og Casper Stornes har store ambisjoner på både egne og lagkameratene sine vegne før OL-debuten.

– Jeg drømmer jo selvfølgelig om gull. Så det blir et spennende første OL for min del. Og hvis det ikke blir meg som tar det, håper jeg det blir en av de to andre.

Og Stornes fortsetter med å innrømme at han selv ikke er den største favoritten.

– Kristian er den store favoritten etter det han har levert denne sesongen.

Klar for å komme i gang

I Frankrike trener de i høyden og på den ekstreme varmen de kan møte i Tokyo. Men Gustav Iden sier det er et problem.

– Her nede er det 12 grader og regn, så vi må bruke et varmekammer for å simulerer varmen i Tokyo. Og så tar vi siste del av varmeaklimatiseringen der borte.

Men tross regn og lave temperaturer i Frankrike, tror Iden at både han og resten av laget kommer til å bite godt fra seg i Tokyo.

– Norge har det sterkeste laget i OL. Jeg er selvsikker på at laget kommer til å levere, men en gullgaranti kan jeg ikke gi.

Selv om gullgarantiene uteblir fra Gustav Iden, er det norske laget det laget med best rankede utøvere på World Triathlon Rankings.

– Jeg er en av de 5 største favorittene

For den største stjernen på laget Kristian Blummenfelt har sesongstarten vært helt strålende. Han har vunnet to av fire konkurranser han har deltatt i så langt i år. Han er også ranket som nummer tre i verden, dette gjør ham til en av de absolutte favorittene.

– Jeg er nok en av de fem største favorittene, sier en ydmyk Blummenfelt til TV 2.

Før han fortsetter.

– Jeg forventer at de andre utøverne er enda bedre rustet til OL enn de har vært resten av sesongen, men jeg er bare klar for å komme i gang.

GULLFAVORITT: Kristian Blummenfelt føler seg klar for det som møter ham i Tokyo Foto: Geir Olsen/NTB

Store forventinger kommer ofte med et stort press og selv om triatletene fra Norge ikke er helt «allemannseie» enda, kjenner de på et visst press, men eldstemann på laget lar det ikke gå inn på seg.

– Jeg prøver heller å se på dette som en unik mulighet for å få ut det jeg har trent for de siste 10-12 årene. Så i stede for å bruke det som en negativ energi, så er det en utrolig mulighet til å få det ut. Jeg gleder meg virkelig.