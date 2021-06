Samfunnskritisk personell får andre vaksinedose senere

Det samfunnskritiske nøkkelpersonellet som fikk første dose av koronavaksinen i slutten av mai, fikk opprinnelig time for andre dose 3. og 9. august.

Etter at intervallet mellom dosene har blitt endret for alle, opplyser regjeringen at vaksinedatoene endres til 9. og 23. august for gruppen med samfunnskritisk nøkkelpersonell.

21. mai besluttet regjeringen at inntil 500 personer som betegnes som samfunnskritisk nøkkelpersonell, skulle prioriteres i vaksinekøen.

Dette er blant annet personer som jobber med myndighetenes håndtering av pandemien, på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett.