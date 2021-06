Audi ur-quattro: Alle med litt interesse for bil får stigende puls og høyere blodtrykk av dette modellnavnet. I sitt indre ser man en rallybil i fint driv, med en velberegnet firehjuls-sladd og hører den særegne, men herlige lyden av den 5-sylindrede turbomotoren på høyt turtall. Man nærmest føler varmen fra stikkflammene som slår ut fra eksosrøret ...

Bilen, som kom første gang i 1980, er definitivt en legende, en klassiker og et samlerobjekt. Den litt firkantede sportskupeen ble utviklet fra Audi 80-karosseriet og forsynt med det som etter hvert ble Audi legendariske firehjulsdrift-system, quattro.

Nå gjenoppstår den legendariske bilmodellen i en retro-utgave. Men til forskjell fra originalen finner vi ikke noen 5-sylindret motor under panseret denne gangen. Derimot en elektrisk motor med ikke mindre enn 816 hestekrefter. Noe som bør gi bilen et heftig skyv, til tross for at turbo-brølet vil mangle.

Likheten mellom ny og gammel bil er påtagelig.

Porsche-teknikk

Bilen er like lydløs som en Porsche Taycan. En bil den for øvrig deler ladeteknologi med. Batteripakken på 90 kWt lades med samme 800 volts-anlegg som hos Porsche. Mens effekten i retro-Audien overgår selv den heftigste Taycan Turbo S.

Den skal gjøre unna sprinten fra 0-100 km/t på bare 2,8 lynkjappe sekunder. Opp til 200 km/t fra stillestående, skal ta under 10 sekunder.

Batteriet har kapasitet nok til en rekkevidde på 400 kilometer når det er fulladet. Eller nok til to runder rundt legendariske nordsløyfen på Nürburgring i det mest hardcore kjøringsprogrammet; SportPlus og «fullt øs» hele veien …

Det er ikke Audi selv som står bak legende-combacket, men selskapet E-Legend, som kaller denne modellen for EL1. E-Legend har sitt hovedkvarter rett utenfor Audis hovedkvarter, Ingolstadt i tyske Bayern.

Retro-coupen av Audi-klassikeren er definitivt tøff.

Det kommer mer

Marcus Holzinger heter mannen bak E-Legend. Han er tidligere VW- designer og også den som står bak designet på EL1.

Et design som er umiskjennelig Sport Quattro, om enn med en moderne vri. De svulmende skjermene, den markante C-stolpen og hjulene med fem eiker er alle elementer som minner om originalen. Mens LED-belysning og kameraspeil er elementer som hinter mot den mer høyteknologiske verdenen av elbiler.

Marcus Holzinger har tidligere uttalt at E-Legend ønsker å gi gamle, legendariske rallybiler nytt liv, i tråd med elbilrevolusjonen bilbransjen står midt oppe i nå.

Ryktene svirrer allerede om EL2 og EL3. De samme ryktene sier at EL2 vil være sterkt inspirert av Lancia Stratos HF, som er en annen bil-klassiker.

Billig blir den ikke

Om vi går tilbake og ser på den opprinnelige Quattro igjen, så endte den totale produksjonen av gatemodeller på 11.452 biler i perioden 1980–1991. Kun fem av disse kom til Norge via regulær import. To av disse ble aldri registrert.

Den nye EL1 vil også bli en sjelden fugl. Kun 30 biler skal bygges totalt, sies det. Skal du ha en må du med andre ord kjappe deg. Produksjonen starter neste år.

Selv om bilen er aldri så tøff er det ikke noen billig fornøyelse. Det antydes at prisene vil ligge på i overkant av 1 million euro, eller rundt 9 millioner kroner. Dermed ligger den ikke an til å bli noe vanlig syn på norske veier.

