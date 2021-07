Porsche er virkelig i siget om dagen. De lanserer den ene grombilen etter den andre.

I tillegg har de nylig vist muskler med 911 GT2 RS, som verdens raskeste gateregisterte bil rundt racerbanen Nürburgring.

Som om ikke det er nok, stiller også Porsche med verdens raskeste SUV rundt den legendariske banen.

Så langt har de ikke bekreftet nøyaktig hvilken SUV som ble brukt i rekordforsøket, annet enn at den er basert på en Cayenne Turbo Coupé.

Tidenes raskeste

Nå letter Porsche imidlertid på sløret. De har nemlig avduket en helt ny Cayenne-modell. Navnet er Cayenne Turbo GT.

Denne tar som nevnt utgangspunkt i den allerede spektakulære Cayenne Turbo Coupé. Men her har ingeniørene dratt til enda mer, med mål om å lage verdens raskeste SUV.

Hjertet i bilen er en 4-liters V8 motor. Den er nå skremt opp til hele 640 hk, en økning på 90 hk fra Cayenne Turbo. I tillegg er dreiemomentet økt til 850 Nm. Dette gjør motoren til tidenes kraftigste V8-er fra Porsche.

Den vanvittige kraftkilden bidrar til at SUV-en klarer 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder! Dermed gruser Porsche også Lamborghini Urus, som bruker 3,6 sekunder på samme øvelse.

Toppfarten på nye Cayenne Turbo GT er 300 km/t. Vi snakker SUV med superbil-ytelser.

Ny rekord: Nå er Cayenne verdens raskeste SUV

I forhold til ytelsene, ser bilen i grunn ganske anonym ut.

Leveringsklar i høst

Utover en rekordsterk V8-motor, har Porsche fintunet hele understellet på bilen. Sammenlignet med en vanlig Cayenne Turbo, er nykommeren 17 mm lavere.

Demperne er også 15 prosent stivere, for å skjerpe kjøreegenskapene ytterligere.

Sett forfra har ikke Porsche gjort store sprell med bilen. Bak er fire eksospotter erstattet med to digre som er mer sentrert. Den enorme bakvingen er for øvrig på plass. Monterer du et par vinger til på siden av bilen, vil dette fartsmonsteret garantert lette og ta deg til mars!

Porsche opplyser at de allerede har åpnet opp for bestilling av nye Cayenne Turbo GT, og at de første leveringene skjer i midten av september.

Test Porsche Taycan: Derfor er dette den beste elbilen på markedet

Alcantara dominerer på innsiden.

Se flere bilder av nye Cayenne Turbo GT:

Her kan du se bilen i aksjon fra Nürburgring: