Sykepleieren Ingvild (22) kjemper om jobb i Forsvaret: – Du må ha litt bein i nesa

Kandidatene som deltar på Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) ved Sessvollmoen militærleir er tydelig slitne. Mangel på mat og søvn hjelper lite når øvelsene de gjennomgår er ekstremt fysisk krevende.

– Det er tungt, veldig tungt. I natt har vi sovet cirka to timer, sier Ingvild Støldal.

I likhet med flere hundre andre, har hun sivil utdanning og vil nå ha en karriere i Forsvaret.

Enkelte av søkerne har allerede blitt silt ut, noen har kastet inn håndkleet selv, mens rundt 100 står igjen og kjemper om 40 plasser.

Nyutdannet sykepleier

Det er gått drøye to uker siden Støldal fullførte sykepleierutdanningen. Dette tre år etter at hun tjenestegjorde som sanitetssoldat under førstegangstjenesten.

Målet hennes nå er å komme tilbake i en lederstilling i Forsvaret.

– Da jeg var på sanitetskurs under førstegangstjenesten, såg jeg mange sykepleiere. Flere av dem hadde deltatt på utenlandske operasjoner. Jeg forstod kjapt at det var noe jeg og ville gjøre.





TRIVES: Førstegangstjenesten i 2017 ga mersmak for Ingvild Støldal. Nå vil hun tilbake til Forsvaret. Foto: Marit Myhre / Forsvaret

Ønsker større mangfold

Forsvaret ønsker fremover å ta imot personer med et vidt spenn i utdanninger. Det er faktisk ingen begrensninger for hva en tidligere har utdannet seg til.

– Alle som har en bachelor- eller mastergrad og har hatt karakter «C» eller bedre, får søke seg til ettårig utdannelse i Forsvaret, sier sjef ved Forsvarets opptak og seleksjon, Stein Garang.

Tanken bak dette er å skape et enda større mangfold i Forsvaret.

– Vi ønsker å få inn flere folk med ulike bakgrunner. Dette tror vi kan bidra til å få Forsvaret i en bedre retning, konstaterer Garang.

SJEF: Sjef ved Forsvarets opptak og seleksjon, oberstløytnant Stein Garang. Foto: Marit Myhre / Forsvaret

I den innledende delen av seleksjonen, tester Forsvaret primært søkernes motivasjon, og evne til å fungere under prekære forhold.

– Her sørger vi for at de blir litt slitne før vi etter hvert går over til mer teoretiske øvelser, hvor søkerne må bruke hodet.

Om Forsvarets opptak og seleksjon Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) er opptaksprøver for utdanning og tjeneste i Forsvaret. I løpet av opptaket skal kandidatene bli intervjuet og testet teoretisk og fysisk. De som blir vurdert som best egnet, får mot slutten av opptaket tilbud om utdanning i Forsvaret. Nytt for i år et at også personer med sivil utdanning har mulighet til å kjempe om en plass ved en av Forsvarets høgskoler. Kilde: Forsvaret

Vil følge i foreldrenes fotspor

Begge foreldrene til Ingvild Støldal er ansatt i Forsvaret. Hun var med andre ord aldri i tvil om egen karriereretning.

– Jeg har jo sett opp til de i løpet av oppveksten. Derfor vil jeg nå følge i deres fotspor, sier Støldal.

– Hva er den største forskjellen på å være sykepleier i Forsvaret kontra sivilt?

– I Forsvaret må du ha litt mer bein i nesa. Man må tørre å bli skitten på hendene og kanskje gjøre litt andre ting enn det som er vanlig på et sykehus.