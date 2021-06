Full fyr i strid om brannegenskaper - Terje går til søksmål mot Staten

– Vi har blødd i sju måneder nå og jeg er forbanna over at hverken direktorat, departement eller statsråden har satt seg inn i saken, tordner konsernsjef Terje Talgø i Talgø Møretre.

De er landets største produsent av royalimpregnert bordkledning som har lidd store tap etter at Direktoratet for byggkvalitet rett før jul konkluderte med at kledningen var mer brannfarlig en oppgitt i merkingen. Produktet ble fjernet fra markedet og kan nå kun brukes sammen med brannkompenserende tiltak.

BRÅSTOPP: Produsentene tar tapt enorme beløp i striden om royalimpregnert materiale. Click to add image caption Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Vi har mistet 40 prosent av omsetningen bare på grunn av byråkratiske tolkninger. Det kommer bare svadasvar når vi spør. Vi har ikke gjort noen feil og har forholdt oss til samme regler og forskrifter i minst 42 år, sier Talgø.

Avvises

Nå tar de ut stevning mot Staten.

– Vi ønsker domstolens bekreftelse på at vi ikke har gjort noe feil. Direktoratet mener vi har merket feil, men vi har brukt gjeldende lovverk hele tiden, sier konsernsjefen.

Statsråd Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet synes det er synd saken havner i retten, men tilbakeviser kritikken.

ANSVARLIG STATSRÅD: Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup, Høyre Foto: Torstein Wold / TV 2

– Etter at produsentene trakk kledningen fra markedet har vi hatt tett kontakt og mye dialog med både produsenter og bransjeforeninger. Vi har også gjort det mulig å ferdigstille bygg som er oppført med denne kledningen når man har tatt i bruk brannkompenserende tiltak, sier statsråden til TV 2.

Talgø viser nå til en ny uavhengig rapport utført av Rise Fire Research i Trondheim.

– Konklusjonen er at malt kledning og royalimpregnert maling i utgangspunktet er like trygt, sier divisjonssjef Bjørn Hauglann i Talgø.

Nikolai Astrup slår tilbake mot Talgø.

– Den siste testen viser at royalbehandlet kledning bidrar til raskere overtenning av bygg enn det produsentene selv har oppgitt. Så må produsentene selv ta konsekvensene av det og endre merkingen av sitt produkt. Vi må sette brannsikkerheten først og går ikke på akkord med sikkerheten i bygg der folk skal leve og bo, konkluderer ministeren.

Vakum

I dag var Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum på besøk hos Talgøkonsernet for å få en orientering om den brennhete konflikten.

KRITISK: Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til hvordan Regjerningen har håndtert royalsaken. Her sammen med divisjonssjef Bjørn Hauglann i Talgø. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi må engasjere oss i at norske bedrifter får vite hva man har å forholde seg til og at det er en trygghet rundt det. Problemet her er at det kommer en justering og så får man ikke svar på hva som er justeringa. Da bør Regjeringa gå inn og sørge for en avklaring. Nå blir Talgø og de andre produsenten stående i et vakum, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Vil du endre regelverket hvis du kommer i regjeringsposisjon etter valget?

– Poenget er at da må man så raskt som mulig får en avklaring og at det blir likebehandling. Her må regelverket være forutsigbart og trygt, og alle som kjøper produktet må vite at det er trygt, svarer Senterparti-toppen.

Så er spørsmålet: Kan de som allerede har royalimpregnert kledning på husene sine være trygge?

– Vi synes ikke at de skal bekymre seg i det hele tatt, sier Bjørn Hauglann hos Talgø.