Nye supersko redder OL for Grøvdal

I to år ha hun kjempet mot Nike-utøvere med bedre sko.

For to år siden lanserte Nike en piggsko som har karbonplate med svært god demping. Disse skoene er mye bedre for beina enn den gamle piggsko-typen som er svært belastende.

Med disse skoene har utøvere satt flere rekorder verden rundt. Nike har vært alene om denne typen sko siden prototypen kom i 2019, men nå har Adidas kommet med sin egen vri like før OL.

Det var en viktig nyhet for Karoline Bjerkeli Grøvdal som skal løpe både 5000 og 10.000-meter i OL.

– Det tror jeg er veldig avgjørende. Hvert fall der. Hvis jeg skal ha to femtusener og til slutt en titusen, så er det helt alfa og omega at jeg har gode bein. Hvis denne skoen kan gjøre at jeg kommer meg gjennom to femtusener med gode bein, så er jo det fantastisk, sier Grøvdal til TV 2.

Trener, Knut Jæger Hansen, er godt fornøyd med at utøveren har fått de nye skoene på plass.

– Dette er veldig viktig. At man har konkurransedyktig redskap bør være en selvfølge i idretten. Det er fair play, sier Jæger Hansen.

Usikker om de er på Nike-nivå

Nå fikk Grøvdal prøve skoene for første gang, og IK Tjalve-løperen merket forskjellen.

– Det kjennes godt ut for beina. Så er de kanskje litt sånn som Nike-skoen med at de er veldig snill mot beina. De tåler at du løper en del meter i de, forklarer hun og legger til:

– Jeg vet ikke om Adidas-skoen er like god som den Nike-skoen. Det er det ingen som vet ennå.

NYE SKO: Slik ser de nye piggskoene til Karoline Bjerkeli Grøvdal ut. Foto: Per Angell Berntsen/TV 2.

Likevel er hun rimelig sikker på at utøvere springer raskere og raskere på grunn av at skoene har blitt bedre.

– At man springer litt fortere med de, er naturlig. De er snille for beina, og muskulært blir du ikke like ødelagt. Men jeg tror ikke det er hovedgrunnen til at folk har løpt så fort i det siste.

Klar for Bislett

Under Bislett Games torsdag klokken 20:41 får Grøvdal testet skoene i en offisiell konkurranse for første gang.

Hun er svært tilfreds med at de nye skoene er på plass, men hun understreker at det ikke er skoen i seg selv som gjør at verdens raskeste utøvere løper så fort som de gjør.

– Jeg syns det er fantastisk at det har kommet så gode sko, men jeg syns det blir litt mye skriveri om at det er en «supersko» som går så fort. For det gjør den ikke. Det er en myk sko som ikke er veldig god på sprint. Det er hovedsakelig det medisinske som er viktigst, sier hun og fortsetter:

– De er superbra for beina, og det gjør at man kan banke kilometere i de. Til og med utrente folk kan ha på seg piggsko, og da er det jo en fin ting at folk kan holde seg skadefri.