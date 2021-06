Mann dømt til fengsel etter ulykken som drepte Wenche (63)

Den 14. oktober i fjor ble nødetatene varslet om en frontkollisjon i Ulstein i Møre og Romsdal.

De første på stedet så raskt at ulykken var svært alvorlig, og etter hvert ankomm luftambulanse ulykkesstedet.

Likevel sto ikke livet til Wenche Flaaen (63) til å redde, og hun døde av skadene. Nå er en mann dømt for ulykken.



Åstedsundersøkelser viser at bilen til 35-åringen kom over i motsatt kjørefelt.

I retten forklarte mannen at han var på vei til fotballkamp med sønnen sin, og at han verken var trøtt eller hadde andre helseproblemer som kunne gjøre ham uoppmerksom.

Han kan derimot ikke gi en forklaring på hva som skjedde, fordi han ikke husker ulykken. Han fikk selv alvorlige skader i kollisjonen, og kan ikke huske noe før han ble reddet av nødetatene. Sønnen hans kom fra ulykken uten skader.

35-åringen begjærte seg selv frifunnet.

Flaaens ektefelle var også involvert i ulykken, men heller ikke han kan huske selve sammenstøtet. Dermed måtte retten utelukkende benytte undersøkelser på åstedet for å avgjøre hva som forårsaket kollisjonen.

Selv om retten ikke utelukker at 35-åringens bil kan ha blitt truffet av et dyr, eller blitt utsatt for andre hendelser som påvirket kjøringen, kom de til at mannen må dømmes for brudd på vegtrafikkloven.

De legger vekt på at det ikke var bremsespor bak 35-åringens bil, mens det var bremsespor 18 meter bak bilen Flaaen kjørte.

Mannen ble dømt til fengsel i 30 dager, og til å betale en bot på 10.000 kroner. Han får beholde førerretten.