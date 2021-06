Vipps slår seg sammen med Mobilepay og Pivo

Sammen skal de tilby enda bedre løsninger for mennesker og bedrifter over hele Norden og bli mer konkurransedyktige i det europeiske betalingsmarkedet

– Konkurranse innen betalinger er global, ikke lokal, og vi trenger et enda sterkere fotavtrykk for å konkurrere med internasjonale aktører. Ved å kombinere tre av de mest elskede merkevarene i Norden og bygge en enda sterkere teknologiplattform, kan vi skape betalingsforenkling i verdensklasse for alle, sier Rune Garborg, administrerende direktør i Vipps.

Det er Rune Garborg som skal lede selskapet.

