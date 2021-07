Fire dager etter vaksinen ble Ylva slått ut av smerter - ekspert ber folk melde fra

Verden over melder kvinner om uvanlig menstruasjon etter å ha tatt koronavaksine. Det finnes foreløpig lite forskning om temaet, og ekspertene er avventende med å konkludere om at det kan være en sammenheng.

Også kvinner i overgangsalderen, som har mistet menstruasjonen, har rapportert at de fikk blødning etter vaksinen.

21 år gamle Ylva Øverland Sørli tok Pfizer-vaksinen forrige tirsdag. Samme kveld og dagen etter hadde hun vondt i armen og følte seg slapp, noe hun var forberedt på at kunne skje.

Da hun to dager senere ikke fikk mensen som hun skulle, tenkte hun at det kunne skyldes vaksinen, noe hun hadde lest at andre hadde opplevd.

– På lørdag, fire dager etter vaksinen, kom mensen. Da fikk jeg kraftig hodepine og helt sinnssyke menssmerter, og disse varte hele dagen i nesten tre dager, forteller 21-åringen til TV 2.

Helgen ble stort sett tilbragt inne på sofaen og i sengen.

– Jeg vil si jeg nesten var sengeliggende. Det var så ille at jeg vurderte å dra på legevakten. Da jeg gikk på butikken, måtte jeg på vei hjem bare stoppe opp fordi jeg ikke klarte å gå.

Hun forteller videre at smertestillende ikke dempet smertene, kun hodepinen.

– Pleier du å ha smerter knyttet til mensen?

– Det kan være litt ille første dagen, men så roer det seg og jeg merker ikke noe til det.

«Okei, dette er ikke normalt»

I tillegg til enorme smerter, reagerte Sørli på mengden blod som kom.

– Jeg blør normalt ganske mye, men de mengdene som kom gjorde at jeg tenkte «okei, dette er ikke normalt». Jeg har sikkert blødd gjennom tre tamponger, selv om jeg byttet annenhver time fordi det kom så mye. Vanligvis er det kanskje halvparten, og selv om smertene ga seg etter tre dager, så blør jeg fortsatt like mye, forteller hun.

– Hva gjør at du tror det kan knyttes til vaksinen?

– Jeg har gått på p-piller i rundt seks år, og alle gangene jeg har hatt mensen har det vært helt likt. Det har aldri vært uregelmessig og det er samme smerter hver gang. Ingenting har endret seg, og så tar jeg vaksinen og da ble det plutselig mye verre. Derfor tenkte jeg at her er det noe som ikke stemmer.

– Tenkte du på om det kunne være noe annet?

– Jeg var innom at det kunne være blindtarmen, men det kjentes jo som menssmerter, bare ti ganger verre. Jeg følte jeg skulle kaste opp og få migrene, ting som ikke ellers er vanlig for meg. Kroppen føltes utmattet på en måte.

21-åringen begynte å google, og fant et svar fra en ekspert som sa at det er helt normalt å ha uregelmessig menstruasjon, og at vaksinen ikke påvirker dette.

– Da jeg så at det ble sagt at det skjer for mange jenter at de får uregelmessig mens, så tenkte jeg «nei, det skjer ikke. Ikke hvis du har gått på p-piller i seks år, du får ikke det da». Jeg ser liksom ingen annen grunn enn vaksinen, man kjenner jo kroppen sin etter så mange år.

GLAD FOR Å HA FÅTT VAKSINE: Ylva Øverland Sørli er glad for å ha fått vaksinen og kommer til å ta dose to. Samtidig håper hun at det forskes mer på bivirkningene. Foto: Maria Schiller Tønnessen/TV 2

– Anyone else?

I håp om å få kontakt med andre som har opplevd samme forandringer som henne, skrev Sørli en Twitter-melding.

«tok min første dose pfizer på tirsdag og nå har jeg helt jævlige menssmerter. har lest at vaksinen har fucka opp syklus og sånn, men er det meningen at det skal gjøre sååå vondt? anyone else?»

Hun har ikke fått svar fra andre som har opplevd lignende, men har lest seg godt opp på temaet. Nå ønsker hun debatt om forskning knyttet til ulike bivirkninger for kvinner og menn.

Sin egen mistanke om bivirkning som følge av vaksinen har hun meldt inn til Legemiddelverket.

– Jeg er veldig glad for å ha fått vaksinen, og jeg kommer til å ta nummer to i høst. Men det hadde vært fint å vite litt mer om bivirkningene.

– Kvinner mer utsatt for bivirkninger

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland sier at det genetisk er forskjeller mellom kjønnene når det kommer til hvordan man reagerer på for eksempel vaksiner.

VAKSINEFORSKER: Gunnveig Grødeland. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Vi ser forskjeller i bivirkninger hos kvinner og menn, og det er fordi kvinner typisk danner sterkere immunrespons enn menn. Det har den konsekvensen at vi faktisk vel har lavere dødelighet mot mange infeksjonssykdommer, inkludert covid-19. Men altså også at vi er litt mer utsatt for bivirkninger, sa hun på TV 2 Nyhetskanalen onsdag.

– Tror du det er en sammenheng mellom vaksinen og menstruasjonsforstyrrelser?

– Det er mulig, men poenget er at vi ikke vet det ennå. Det er kjent at det er en sammenheng mellom immunsystemet vårt og blodomløpet, men mer enn det kan jeg ikke spekulere i.

Grødeland har en klar oppfordring til de som opplever forstyrrelser i menstruasjonen etter vaksinering.

– Gjør du det, så er det egentlig viktig at du melder ifra. Sånn at vi får bedre tallmateriale på dette og får bedre holdepunkter for hva som eventuelt er sammenhengen.

Samtidig er vaksineforskeren klar på at den eventuelle bivirkningen ikke er farlig.

– Jeg håper ikke folk blir redde. Selvsagt kan man bli bekymret, men dette er forbigående og må karakteriseres som en mild bivirkning, om det er det. Det er mange andre ting som også påvirker syklusen vår. Det viktige her er at jo mer vi lærer, jo mer ser vi at vaksinene er gode og at risikoen knyttet til dem er liten, sier hun til TV 2.

Flere hundre henvendelser den siste uken

I en e-post til TV 2 skriver Legemiddelverket at de har opplevd en stor økning i henvendelser knyttet til mulige bivirkninger knyttet til menstruasjon.

FØLGER MED: Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Stian Lysberg Solum

– Tidligere har vi mottatt én til to meldinger daglig, men etter medieoppmerksomheten den siste uken har vi nå mottatt flere hundre meldinger. Mange av disse meldingene er fremdeles til behandling. Selv om menstruasjonsforstyrrelser kan være svært plagsomt, er de meldingene vi har behandlet hittil klassifisert som lite alvorlige, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, til TV 2.

Aftenposten var blant mediene som tidlig omtalte eksempler på kvinner som opplevde endring i menstruasjonen etter å ha tatt koronavaksine.

Madsen svarer slik på TV 2s spørsmål knyttet til tematikken:



Hvor sannsynlig mener dere det er at det er en sammenheng mellom menstruasjonsforstyrrelser og kramper og koronavaksine?

– Menstruasjonsforstyrrelser er svært vanlig, og mange kvinner vil derfor oppleve å få slike forstyrrelser i tidsmessig relasjon til vaksinering. Foreløpig vet vi ikke om dette har noen sammenheng med vaksinen. Andre land har også rapportert om slike meldinger. Derfor følger vi med fremover, også i samarbeid med andre europeiske myndigheter.

Hva kan i så fall være årsaken til at noen kvinner opplever dette?

– Det kan være mange årsaker til menstruasjonsforstyrrelser. Det er viktig å utelukke eventuell sykdom som har dette som symptom. Derfor oppfordrer vi kvinner som har vedvarende eller bekymringsfulle symptomer til å oppsøke lege. Vi vet foreløpig ikke om dette har en sammenheng med vaksinen, og vi vet ikke hva det eventuelt kan komme av.

Er det ingen grunn til å være bekymret for dette før man vaksinerer seg?

– Menstruasjonsforstyrrelser er som sagt svært vanlig. Kvinner som er bekymret bør kontakte lege for råd. Vi har foreløpig ikke mottatt alvorlige bivirkningsmeldinger knyttet til dette, men vi følger med fremover. Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om alvorlige bivirkninger etter vaksinering. Derfor er det viktig at kvinner som har vedvarende og plagsomme symptomer kontakter lege.

Hvor sikre kan man være på at vaksinen ikke påvirker fertiliteten hos kvinner?

– Det er ikke holdepunkter for at noen av koronavaksinene påvirker kvinners fruktbarhet.

Finnes få studier

Per nå er det lite forskning som svarer på om vaksinen kan påvirke menstruasjonen, men det er tidligere rapportert at HPV-vaksinen og influensavaksinen kan gi menstruasjonsforstyrrelser.

I tillegg har en studie fra september 2020 vist at koronaviruset i seg selv kan føre til endret menstruasjon. I studien kom det frem at 50 av de 177 spurte kvinnene hadde opplevd endret syklus. 45 av de 177 hadde opplevd endret menstruasjonsvolum.