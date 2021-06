«Nå må noen passe på hva han der gjør»

Det er 7. mars 2021, og skistjernen Johannes Høsflot Klæbo har akkurat spurtet fra Aleksandr Bolsjunov fra Russland og lagkamerat Emil Iversen på oppløpet etter femmila i VM i Oberstdorf.

Men gleden over å ha tatt karrierens største seier ble kortvarig. Like etter målgang ble Klæbo disket etter en kamp mellom han og Bolsjunov på oppløpet.

Inn på oppløpet var Klæbo bak, og da han skulle ta seg forbi russeren, ble det veldig trangt. Det endte med at Bolsjunovs stav brakk i det Klæbo kom seg forbi. Dermed kunne trønderen gå først i mål.

DISKET: Johannes Høsflot Klæbo gikk først i mål på femmila, men ble disket kort tid etter. Foto: Lise Åserud / NTB

I en ny episode av podkasten «Ida med hjertet i hånden» er Høsflot Klæbo gjest, og åpner seg opp om den gedigne skuffelsen som oppsto i etterkant.

– Jeg har aldri vært så sint og skuffet før i hele mitt liv. Det jeg kjente mest på var at jeg ikke kunne gjort noe annerledes, forteller skistjernen.

Da Høsflot Klæbo forlot stadion, var pappa Håkon Klæbo raskt på tråden til landslagets medieansvarlig.

Beskjeden var krystallklar:

«Nå må noen passe hva han der gjør.»

– Da jeg gikk fra stadion, var jeg så sint at jeg tenkte at jeg skulle hjelpe arrangøren å rive ned alle gjerder og pakke ned stadion. Men det er ett eller annet som sier til meg at «du har et kamera som filmer deg, så nå går du kontrollert bort», sier Høsflot Klæbo.

Skistjernen dokumenterer mye av livet sitt gjennom videoblogger på Youtube, og innrømmer at han har noe av raserianfallet på film.

– Den filmen kommer jeg nok til å ta med meg i graven, sier Høsflot Klæbo.