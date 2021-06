Tourmanager-tips: Dette må du gjøre før fjellene

Det har vært fire svært innholdsrike dager på de første etappene i Tour de France. Velt og dramatikk har hatt spilt en stor rolle også for Tourmanagere over det ganske land.

Onsdag venter en tempoetappe. Tempoer er alltid litt vanskelige på Tourmanager. Det er alltid tre-fire ryttere som skiller seg ut som klare favoritter, men er det verdt å ta sjansen på andre ryttere som kan gjøre det bra? Det er surt å bruke et bytte på en man tror det skal gjøre det bra, og så blir vedkommende nummer 15.

Det er, som alltid, mest poeng å hente på rytterne topp ti. Her kommer en vurdering av de ulike kategoriene.

Kapteiner

Hvor hardt skadet er Primoz Roglic (11.5)? Hvor mye preger det ham på tempoen? På papiret har sloveneren vært det soleklare valget å ha fra start, nettopp på grunn av onsdagens tempoetappe.

Hvis man sitter med Roglic på laget, må man vurdere om det er verdt å gjøre et bytte før tempoen. Hvilken kaptein kan man sette inn som kan blande seg topp fem? Geraint Thomas (11.0) ville vært et bra valg, men jeg kan ikke se for meg at det er noe særlig å sitte på en temposykkel to dager etter man får skulderen ut av ledd. Gabriel Rasch og Ineos-leiren sier imidlertid at Thomas ikke er preget.

Kelderman (9.0) har hatt en knirkefri start på årets Tour. Han har plassert seg jevnt rundt topp ti på de tempoene han har kjørt før i år, før han leverte en meget bra tempoetappe i Criterium du Dauphiné. Sånn som han har sett ut hittil i år, kan han være aktuell. Problemet med ham er at jeg ikke ser for meg han som en stor poengplukker senere i rittet – han kommer til å «skli med» favorittene etter beste evne på de harde etappene.

Tadej Pogacar (11.8) er også et mulig valg. Vi husker alle prestasjonen hans på siste tempoetappe i fjor. Da kjørte han også bra inn til La Planche De Belles Filles på flatene. Overbeviste riktignok ikke i det slovenske mesterskapet før Touren, men han sier han lærte av den tempoen der han åpnet for hardt og ledet halvveis.

Rigoberto Uran (8.8) vant tempoen i Sveits rundt, men det var en helt annen løypeprofil. Det tyder imidlertid på at han trives på temposykkelen. 40 prosent av alle på Tourmanager har budsjettalternativet Latour (6.7). Ikke helt ueffen på tempo, men skal slite med å blande seg topp ti.

DANSK DYNAMITT: Flandern rundt-vinner Kasper Asgreen kommer til å kjøre styggfort på tempoen. Foto: Olivier Matthys

Temporyttere

To ryttere skiller seg ut som de beste valgene til tempoetappen. Kasper Asgreen (7.3) og Stefan Küng 6.5) er to av de største favorittene.

På grunn av pris ville jeg gått for Küng hvis man skulle gjort et bytte her. Har man Cattaneo (4.5) eller Walscheid (6.3) er det ikke sikkert det er verdt å bytte. De kan kjøre inn topp ti-plasseringer, og hente poeng på henholdsvis kuperte og flate etapper.

Selv sitter jeg med Kragh Andersen (6.5) og vurderer sterkt om jeg skal bytte ham ut. At etappe syv ser ut som den gjør, gjør at jeg vurderer å beholde dansken.

Ungdomsryttere

Jonas Vingegaard (6.4) har uttalt at han skal kjøre alt han kan for å teste beina. Han har vært bra på tempo i år, og vi vet at Jumbo Visma muligens har den raskeste sykkelen i feltet. Med Roglic som et usikkert kort i fjellene grunnet skaden, kan han bli en fin man å ha når vi går inn i kupert terreng.

Stefan Bissegger (5.5) er ifølge sjefen hans den mest aerodynamiske i feltet. Trøkk har han også – han ble nummer to på åpningstempoen i Sveits rundt og vant tempoen i Paris-Nice. Bissegger er definitivt en utfordrer til podiet på onsdagens tempo. Som ungdomsrytter får han også mye poeng.

McNulty (6.3) har også meget gode resultater på tempo i år. Han kan kjempe om topp fem onsdag. Grunnet høy pris og begrenset frihet senere i rittet ville jeg tenkt meg om før jeg satte ham inn.

Bjerg (5.4) har vunnet U23-VM på tempo to ganger og er ursterk, men styr unna – velt på første etappe og svært få muligheter til poeng på senere etapper.

FÅ HAM INN: Wout Van Aert kommer til å gi jernet på tempoen. Foto: Daniel Cole

Hjelperyttere

Wout Van Aert (8.2). Er du blant de 25 prosentene som ikke har ham – få ham inn. Kjører for gult og har spart seg til denne etappen.

Alexey Lutsenko (6.9) vant tempoen i Dauphine. Høyt oppe i spurten på tirsdagens etappe, og det vitner om gode ben og offensiv mentalitet. Skulle nok helst sett at det var mer bakker på tempoen, men han er en outsider her. Kommer også til å kjempe i kupert terreng til helgen. Han er høyaktuell for mitt lag.

Foruten disse to ser jeg ingen åpenbare valg blant hjelperytterne.

Noe du kan vurdere, er å kaste ut Mathieu van der Poel av laget ditt. Etappe syv passer ham riktignok meget bra, men her er det vanskelig å vurdere om et brudd uten ham skal gjøre opp om seieren, eller om det blir klassikerryttere som Van der Poel, Alaphilippe og Van Aert som skal duellere.

For min egen del, ser jeg at budsjettet blir litt trangt, og at det dermed kan være verdt å ta sjansen på å kvitte seg med ham. På den måten frigjør du mye penger til å styrke andre områder, men man sitter igjen med svarteper hvis han går hen og vinner den syvende etappen. Det kommer noen flate etapper i neste uke, men der har Alpecin-Fenix Philipsen og Merlier.

Klatrere

Alaphilippe (8.2) må man ha med tanke på det som venter. Han kan fort finne på å kjøre en kjempetempo, selv om det er helt flatt.

De andre klatrerne jeg tror kan blande seg på onsdagens tempo er Richie Porte (8.2), Ion Izagirre (6.8) og Pello Bilbao (6.6).

Sportsdirektør:

Med seier til Cavendish i dag, lukter det Deceuninck-QuickStep fremover. Cavendish, Alaphilippe til flatt og kupert, samt Asgreen på tempoen lukter det svidd av.

De to dyreste sportsdirektørene, Jumbo-Visma og Ineos, frister svært lite nå fremover med tanke på det som har skjedd. Wout Van Aert kan fort redde Jumbo-Visma, så behold ham i hvert fall over tempoen.

Bahrain-Victorious (8.2) vurderer jeg seriøst når vi kommer til kupert terreng. Det laget flyr om dagen og kommer til å sette sitt preg på det i fjellene – det er jeg helt sikker på.

VAKKERT ØYEBLIKK: Mark Cavendish spurtet til seier og traff hele følelsesregisteret. Foto: Tim De Waele

Vurdering av spurterne: Cav is back

Du verden, for en vidunderlig seier til Mark Cavendish (8.5)! Dette er også godt nytt for Tourmanagere. Fin pris og ketchupeffekt.

Spurtkategorien ser egentlig litt ålreit ut fra et managerperspektiv for øyeblikket. De dyreste virker ikke særlig aktuelle: Ewan er ute, og Sagan (10.8) og Demaré (10.5) har ikke fått vist seg ordentlig frem ennå.

Man kan klare seg fint med Cavendish og Bouhanni (7.9). Colbrelli beholder nok plassen på mitt lag med tanke på etappe syv, selv om jeg tror Matthews (10.2) passer bedre til den etappen.

Med fjellprioriteringer i vente, er det godt å vite at man kan hevde seg bra på spurtetapper med rimelige spurtere.

Når det kommer til Alpecin-Fenix, så er mitt råd at man i hvert fall ikke bytter inn en av spurterne. Det er ikke gunstig at man ikke vet hvem det spurtes for, og at det byttes på. De gjorde alt rett på etappe tre, men de får det ikke så «billig» en gang til.